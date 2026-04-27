Pescara debutta “Il D’Annunzio Segreto” al Teatro Flaiano: un’opera di Paolo Cavallone che svela il lato nascosto del Vate

La poesia di Gabriele d’Annunzio approda sul palco dell’Auditorium Flaiano di Pescara in un’opera che fonde teatro, musica e danza. Si tratta dello spettacolo “Il D’Annunzio Segreto”, che andrà in scena in anteprima nazionale lunedì 4 maggio, alle ore 18, a Pescara.

L’opera, scritta e composta dal Maestro Paolo Cavallone, offre al pubblico un’esperienza culturale intensa e originale, svelando un lato inedito del Vate. Lo spettacolo vede sul palco un cast d’eccezione: Marco Gambino nei panni di Gabriele d’Annunzio, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma, le coreografie di Mirko Riccardi, danzate da Luca Esposito, Ilaria Papa e Ciro Stanco, e la regia di Walter Nanni. Il musicista Cavallone suonerà al pianoforte durante lo spettacolo.

“Il D’Annunzio Segreto” presenta un racconto emozionante e visivamente coinvolgente, con i personaggi di Gabriele d’Annunzio e il conte Tom Graziani al centro della scena. Tom Graziani non è una figura storica, ma un dispositivo drammaturgico che attiva un processo di riscrittura scenica, offrendo uno sguardo sui lati meno conosciuti del Vate.

L’opera si colloca al di fuori di una prospettiva filologica convenzionale, preferendo l’invenzione poetica alla ricostruzione storica. L’evento segna l’inaugurazione del progetto culturale dell’associazione “Pescara Ergo Sum”, ideato da Tiziana Le Donne con la consulenza artistica del maestro Davide Cavuti.

Paolo Cavallone, musicista e poeta di fama internazionale, è considerato uno dei maggiori compositori contemporanei. La sua opera unisce la parola e il suono in un’espressione artistica unica, definita “poesica” dal musicologo Renzo Cresti. Cavallone ha collaborato con enti, orchestre e solisti di prestigio internazionale, ed è docente di Composizione al Conservatorio di Venezia.

I biglietti per lo spettacolo “Il D’Annunzio Segreto” sono disponibili su Ciaotikets. Un’opportunità unica per immergersi nel mondo segreto del grande poeta italiano.