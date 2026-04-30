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Politica

Pescara, decreto sulla continuità territoriale: Testa (FdI) celebra risultato storico per l’Abruzzo

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L’onorevole di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, si è espresso con soddisfazione per la firma del decreto sulla continuità territoriale, definito un “risultato storico per l’Abruzzo”. Il politico ha sottolineato che questo traguardo è frutto di una lunga battaglia condotta insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Testa ha dichiarato che questo decreto rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini abruzzesi un collegamento stabile e sicuro, essenziale per lo sviluppo e l’equità della regione. L’onorevole di FdI ha lavorato duramente insieme al presidente Marsilio per raggiungere questo obiettivo, definendo il decreto come un passo concreto verso una nuova fase di crescita per la comunità abruzzese.

Il decreto sulla continuità territoriale è stato definito da Testa come un risultato atteso da tempo dalla comunità abruzzese, che finalmente si è concretizzato grazie all’impegno e alla determinazione dei politici coinvolti.

L’importanza della continuità territoriale è stata sottolineata come un elemento essenziale per favorire lo sviluppo della regione e garantire una maggiore equità per tutti i cittadini abruzzesi.

Con la firma di questo decreto, l’Abruzzo si avvia verso una nuova fase di crescita e sviluppo, secondo le parole dell’onorevole Testa, che ha lavorato duramente insieme al presidente Marsilio per raggiungere questo obiettivo.

Pescara, 30 aprile 2026

Ufficio stampa Tiziana Le Donne.

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