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Cronaca

Pescara, denunciato 17enne per possesso abusivo di tirapugni durante aggressione giovanile

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La Polizia di Stato ha denunciato un 17enne, trovato in possesso di un tirapugni durante il fine settimana appena trascorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, domenica notte, in zona Portanuova, un gruppo di giovani è stato aggredito verbalmente da altri ragazzi per motivi futili. Durante il diverbio, uno degli aggressori ha mostrato un tirapugni e lo ha utilizzato per aggredire due giovani del gruppo opposto, che sono stati successivamente trasportati in ospedale dopo essere stati soccorsi dai sanitari.

Gli agenti delle volanti hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i presunti responsabili. Grazie agli immediati riscontri, è stato possibile individuare il giovane che poteva detenere il tirapugni, il quale è stato recuperato durante una perquisizione personale. Il 17enne è stato quindi segnalato alla competente Autorità giudiziaria per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere.

La Polizia di Stato ha lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini, agendo prontamente per individuare e sanzionare chiunque commetta reati violenti. Si raccomanda alla popolazione di non ricorrere a strumenti illegali e pericolosi, che possono arrecare danni sia a sé stessi che agli altri.

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