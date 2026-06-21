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Politica

Pescara, Deputato Testa (FdI) ringrazia la Gdf per il costante impegno a garanzia dell’economia nazionale

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La Guardia di Finanza (Gdf) è stata celebrata in occasione del suo 252° anniversario e il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa ha voluto esprimere la sua gratitudine per il costante impegno del Corpo nella garanzia dell’economia nazionale.

“Voglio esprimere la mia gratitudine alle donne ed agli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono soprattutto la sicurezza economico-finanziaria dello Stato”, ha dichiarato il deputato Testa, segretario della commissione Finanze. “Azione caratterizzata da specialistica competenza in materia fiscale atta a preservare le risorse dello Stato in modo da reinvestire gli illeciti finanziari nei bisogni dei cittadini”.

Testa ha ricordato il motto del Corpo coniato da Gabriele D’Annunzio, “Nec recisa recedit”, sottolineando l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza nella lotta contro le violazioni economiche e finanziarie.

Il deputato abruzzese ha ringraziato i membri della Guardia di Finanza per il loro quotidiano impegno e ha sottolineato il ruolo fondamentale che svolgono nel garantire la sicurezza economica del Paese.

Il comunicato stampa, diffuso dall’ufficio stampa di Tiziana Le Donne, ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza nel preservare le risorse dello Stato e nell’investire gli illeciti finanziari nei bisogni dei cittadini.

La gratitudine espressa da Guerino Testa per il lavoro della Guardia di Finanza sottolinea l’importanza e il valore del loro impegno nella tutela dell’economia nazionale.

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