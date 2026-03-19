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Pescara destina 810mila euro alla disabilità gravissima: conferenza stampa domani ore 11 Sala Giunta Comune

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Il Comune di Pescara destina 810mila euro alla disabilità gravissima

Il Comune di Pescara, tramite un intervento diretto che integra le somme messe a disposizione dalla Regione, destina 810.700 euro alle persone in condizione di disabilità gravissima con necessità di sostegno molto elevato che riceveranno l’Assegno di cura.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alla Disabilità Massimiliano Pignoli. La conferenza stampa per tutti i dettagli si terrà domani, venerdì 20 marzo, alle ore 11 nella sala Giunta, alla presenza della dirigente Roberta Pellegrino. La stampa è invitata a partecipare.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel supporto alle persone con disabilità gravissima, offrendo loro un importante sostegno economico per fronteggiare le spese legate alle necessità di cura e assistenza.

L’amministrazione comunale si conferma così attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini, garantendo un servizio di qualità e puntando alla piena inclusione e al benessere di ogni individuo nella società.

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