Pescara destina 810mila euro alla disabilità gravissima: conferenza stampa domani ore 11 Sala Giunta Comune

Il Comune di Pescara destina 810mila euro alla disabilità gravissima

Il Comune di Pescara, tramite un intervento diretto che integra le somme messe a disposizione dalla Regione, destina 810.700 euro alle persone in condizione di disabilità gravissima con necessità di sostegno molto elevato che riceveranno l’Assegno di cura.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alla Disabilità Massimiliano Pignoli. La conferenza stampa per tutti i dettagli si terrà domani, venerdì 20 marzo, alle ore 11 nella sala Giunta, alla presenza della dirigente Roberta Pellegrino. La stampa è invitata a partecipare.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel supporto alle persone con disabilità gravissima, offrendo loro un importante sostegno economico per fronteggiare le spese legate alle necessità di cura e assistenza.

L’amministrazione comunale si conferma così attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini, garantendo un servizio di qualità e puntando alla piena inclusione e al benessere di ogni individuo nella società.