Pescara, Di Marco scrive a Rettore Stuppia per visita alla Stella Maris: “Orgoglio per il traguardo raggiunto”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha recentemente scritto una lettera aperta al Magnifico Rettore Liborio Stuppia per congratularsi con l’Università d’Annunzio per il lavoro svolto alla Stella Maris. Di Marco ha espresso il suo apprezzamento per il recupero della struttura storica, anche se non ha potuto partecipare alla cerimonia di inaugurazione, e ha chiesto di poter visitare la struttura insieme agli altri presidenti emeriti della provincia di Pescara.

L’ex Presidente della Provincia di Pescara ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Università per trasformare la Stella Maris in un centro di formazione e ricerca, sottolineando che quest’opera rappresenta un risultato straordinario per l’intera comunità. Di Marco ha inoltre ringraziato il Rettore Stuppia per aver portato a termine un progetto così ambizioso.

Il consigliere regionale ha voluto chiarire che l’assenza di alcuni presidenti emeriti alla cerimonia di inaugurazione non dipende dall’Università, ma da altri motivi. Infatti, durante i rispettivi mandati, ognuno di loro ha lavorato duramente per ottenere i finanziamenti necessari e superare gli ostacoli burocratici per avviare la progettazione che ha portato alla collaborazione con l’Università d’Annunzio.

Di Marco ha chiesto al Rettore Stuppia di organizzare una visita dedicata alla struttura per permettere a tutti di apprezzare le finalità didattiche e scientifiche dell’Ateneo, celebrando insieme una pagina di buona amministrazione e continuità istituzionale a servizio dell’Abruzzo. La visita sarà un’occasione per riconoscere il costante impegno del Rettore nell’ancorare l’Ateneo al territorio.

In conclusione, Di Marco ha sottolineato che vedere i frutti del lavoro di tutti i presidenti emeriti che si sono battuti per il recupero della Stella Maris è motivo di grande orgoglio, e che la visita sarà un momento significativo per celebrare il successo di un progetto così importante per la comunità abruzzese.