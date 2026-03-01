- Spazio Pubblicitario 01 -
Politica

Pescara, Di Marco: “Unire le forze per il ballottaggio con Costantini e risollevare la città”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco si è espresso riguardo agli incontri che si stanno svolgendo a Pescara in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 marzo prossimi.

“Unire le forze della città e del territorio per portare il numero maggiore di cittadine e cittadini al voto è fondamentale”, ha dichiarato Di Marco. L’obiettivo è di arrivare al ballottaggio con il candidato Costantini e garantire una consultazione limpida e trasparente.

Le iniziative coinvolgono le forze civili e professionali del territorio, con incontri quotidiani che coinvolgono la politica della città, le forze economiche, civili e tutte le componenti della società. Si mira a confrontarsi sui temi della campagna elettorale e ad aumentare il numero degli elettori nelle 23 sezioni di voto.

Di Marco ha sottolineato la necessità di stringere le fila per contrastare il declino che sta vivendo la città. Ha evidenziato opere ferme, come la Città della Musica e il Teatro Michetti, cantieri selvaggi, una gestione inefficace del commercio e dei parcheggi, politiche sulla sicurezza criticabili e mancanza di decoro.

“Ognuno deve e può fare la sua parte, è importante concentrare le forze e convocarle”, ha concluso il consigliere regionale. La situazione di Pescara è delicata e richiede un impegno comune per rilanciare la città e garantire il benessere dei suoi cittadini.

