- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, Di Marco vota sì alla legge sulla sicurezza urbana: “Sperimentazione da...
Politica

Pescara, Di Marco vota sì alla legge sulla sicurezza urbana: “Sperimentazione da provare”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale PD Antonio Di Marco ha annunciato il suo voto favorevole alla legge sulla sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo, a forma D’Incecco-Mannetti. L’obiettivo è avviare una fase sperimentale per verificare l’efficacia delle misure previste in materia di prevenzione e sicurezza.

Di Marco ha dichiarato: “Di fronte a episodi gravi come l’ennesimo accoltellamento avvenuto a Pescara, le istituzioni hanno il dovere di interrogarsi sugli strumenti disponibili e valutare ogni possibile intervento che possa contribuire a rafforzare la tutela dei cittadini e delle comunità locali.”

Il consigliere regionale ha sottolineato l’importanza di adottare risposte serie, equilibrate e fondate sui risultati, motivando così il suo voto favorevole alla sperimentazione della legge. Di Marco ha spiegato: “Il voto favorevole rappresenta la volontà di verificare una proposta attraverso i fatti, mantenendo un approccio pragmatico e responsabile.”

L’obiettivo della sperimentazione sarà quello di valutare l’impatto delle misure introdotte sul campo e di misurare se gli obiettivi di maggior prevenzione e sicurezza saranno stati effettivamente raggiunti. Di Marco si è detto pronto a cambiare rotta qualora i risultati non fossero soddisfacenti.

La decisione di sostenere la sperimentazione della legge sulla sicurezza è stata motivata dalla necessità di affrontare in modo concreto il tema della prevenzione dei reati e della protezione dei cittadini. A tal proposito, Di Marco ha ribadito la necessità di valutare attentamente gli effetti concreti delle misure introdotte per garantire la sicurezza delle comunità locali.

Il consigliere regionale ha concluso dichiarando che saranno l’applicazione della norma e i risultati ottenuti a determinare se sarà necessario apportare modifiche alla legge, dimostrando così la sua volontà di agire in modo responsabile per il bene dei cittadini e delle comunità locali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it