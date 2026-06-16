Pescara, Di Marco vota sì alla legge sulla sicurezza urbana: “Sperimentazione da provare”

Il consigliere regionale PD Antonio Di Marco ha annunciato il suo voto favorevole alla legge sulla sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo, a forma D’Incecco-Mannetti. L’obiettivo è avviare una fase sperimentale per verificare l’efficacia delle misure previste in materia di prevenzione e sicurezza.

Di Marco ha dichiarato: “Di fronte a episodi gravi come l’ennesimo accoltellamento avvenuto a Pescara, le istituzioni hanno il dovere di interrogarsi sugli strumenti disponibili e valutare ogni possibile intervento che possa contribuire a rafforzare la tutela dei cittadini e delle comunità locali.”

Il consigliere regionale ha sottolineato l’importanza di adottare risposte serie, equilibrate e fondate sui risultati, motivando così il suo voto favorevole alla sperimentazione della legge. Di Marco ha spiegato: “Il voto favorevole rappresenta la volontà di verificare una proposta attraverso i fatti, mantenendo un approccio pragmatico e responsabile.”

L’obiettivo della sperimentazione sarà quello di valutare l’impatto delle misure introdotte sul campo e di misurare se gli obiettivi di maggior prevenzione e sicurezza saranno stati effettivamente raggiunti. Di Marco si è detto pronto a cambiare rotta qualora i risultati non fossero soddisfacenti.

La decisione di sostenere la sperimentazione della legge sulla sicurezza è stata motivata dalla necessità di affrontare in modo concreto il tema della prevenzione dei reati e della protezione dei cittadini. A tal proposito, Di Marco ha ribadito la necessità di valutare attentamente gli effetti concreti delle misure introdotte per garantire la sicurezza delle comunità locali.

Il consigliere regionale ha concluso dichiarando che saranno l’applicazione della norma e i risultati ottenuti a determinare se sarà necessario apportare modifiche alla legge, dimostrando così la sua volontà di agire in modo responsabile per il bene dei cittadini e delle comunità locali.