Pescara: Dichiarazioni di Maria Luigia Montopolino sulla riqualificazione di Villa del Fuoco e la marcia per la legalità

La consigliera comunale Maria Luigia Montopolino, esponente della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla situazione del quartiere Villa del Fuoco a Pescara. Montopolino ha sottolineato di conoscere a fondo il quartiere, essendo nata e cresciuta lì, e di aver visto negli anni sia gli aspetti positivi che le criticità del luogo.

La consigliera ha evidenziato i diversi interventi che sono stati realizzati nel quartiere, come l’abbattimento di edifici abbandonati diventati luoghi d’illeciti, la riqualificazione del Parco dell’infanzia e l’avvio di lavori per la creazione di nuove aree verdi e spazi pubblici. Inoltre, ha menzionato i progetti per la realizzazione di nuove attività commerciali per i giovani e la conversione di edifici confiscati in alloggi sociali.

Montopolino ha inoltre criticato la minoranza in Consiglio comunale per non riconoscere i cambiamenti avvenuti nel quartiere e per organizzare eventi politici anziché concentrarsi sulla risoluzione delle problematiche ancora presenti. La consigliera ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per garantire la continuità dei progetti nel tempo e per dare concrete risposte alle esigenze della comunità.

Infine, Montopolino ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che alcune trasmissioni televisive nazionali abbiano puntato il focus su Villa del Fuoco in modo negativo, generando un’immagine distorta del quartiere. La consigliera ha auspicato che si continui a lavorare per migliorare la qualità della vita dei residenti e per garantire un futuro migliore per Villa del Fuoco.