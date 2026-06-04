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Politica

Pescara, dichiarazioni polemiche della consigliera della Lega Montopolino sulle operazioni delle forze dell’ordine a Villa del fuoco

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Maria Luigia Montopolino, consigliere della Lega, ha rilasciato una dichiarazione riguardante l’operazione condotta dai carabinieri a Villa del Fuoco. Montopolino ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, spesso coperto da segretezza per garantire l’efficacia delle indagini e la sicurezza degli interventi.

La consigliere ha criticato il consigliere Pettinari, accusandolo di utilizzare le operazioni delle forze dell’ordine a fini personali anziché rispettarne il lavoro e la serietà istituzionale necessaria. Montopolino ha evidenziato che la sicurezza è una questione seria che richiede riservatezza e tempo per ottenere risultati concreti.

Montopolino ha poi elencato le azioni intraprese dal Comune per contrastare la criminalità, sottolineando il costante impegno nella liberazione di appartamenti illegalmente occupati e nel recupero di alloggi abusivi. Ha citato numerosi interventi, come gli sgomberi nel quartiere Ferro di cavallo e gli interventi nelle periferie, sottolineando il lavoro svolto dall’attuale Amministrazione.

La consigliere ha esortato a non accettare lezioni da chi non ha esperienza di governo, evidenziando il lavoro concreto svolto dall’Amministrazione per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri. Montopolino ha concluso sottolineando l’importanza di evitare le comparsate televisive e di concentrarsi sull’azione concreta sul territorio.

La dichiarazione di Maria Luigia Montopolino è giunta in risposta alle critiche mosse dal consigliere Pettinari e rappresenta un chiaro sostegno al lavoro delle forze dell’ordine e dell’Amministrazione Comunale nell’ambito della sicurezza urbana.

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