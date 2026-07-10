Pescara, Diorama Festival al Parco Archeologico del Colle del Telegrafo: tra musica, arte e paesaggi unici

Il Diorama Festival arriva al Parco Archeologico del Colle del Telegrafo di Pescara, un luogo ricco di storia e di paesaggi mozzafiato che si prepara ad accogliere due giornate dedicate alla cultura contemporanea, alla musica e alle arti visive.

Il Colle del Telegrafo, che si affaccia sul Mare Adriatico, sulla città e sulle montagne d’Abruzzo, diventa così il palcoscenico perfetto per valorizzare il territorio attraverso eventi culturali capaci di dare nuova vita ai luoghi.

Il festival si svolgerà per due giorni, con ingresso gratuito e iniziando alle 18.00. Saranno proposti concerti, installazioni, performance artistiche e prodotti tipici del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e farlo vivere appieno questa esperienza unica.

La line-up del festival vede la presenza di artisti internazionali, protagonisti della scena italiana e residenti. La serata di apertura, il 17 luglio, vedrà esibirsi Jazzcat, Rosita Broccoli e Franz Scala, mentre il 18 luglio sarà la volta di Dannata Balera, Marianne Mirage e Gina.

Inoltre, il festival ospiterà il progetto performativo “Cugine delle lucertole, parenti dell’argilla”, curato da Francesca Perniola, Alice Tonelli, Patrizia Cianforlini e Maurizio Coccia con direzione artistica di Gioia Di Girolamo, in una video installazione site-specific che dialogherà con il paesaggio e con le stratificazioni archeologiche del Colle.

Durante l’evento sarà possibile gustare street food, vini, birre artigianali e prodotti locali, per vivere appieno anche le eccellenze enogastronomiche del territorio. Sarà inoltre attivo un servizio navetta per consentire a tutti di raggiungere il Parco Archeologico in modo semplice, sicuro e sostenibile.

Il Direttore artistico del Diorama Festival, Paolo Cicalini, ha commentato: “Il Colle del Telegrafo occupa un posto speciale nella storia di Diorama. Quella del 2026 sarà la quinta edizione del festival ospitata in questo luogo, un percorso che ci ha permesso di accompagnare la riscoperta di questo spazio insieme all’Amministrazione Comunale e alle realtà locali.Utilizzare la cultura come occasione per creare un nuovo legame tra le persone e i luoghi è il senso più profondo di Diorama”.

Il festival vanta il patrocinio del Comune di Pescara, dell’Assessorato agli Eventi del Comune di Pescara, del Ministero della Cultura e dell’Alto Patrocinio Regione Abruzzo, confermando così l’importanza e il valore di questa iniziativa culturale nel territorio.