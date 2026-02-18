Pescara, dipendente comunale in pericolo di vita salvato dalla Polizia locale: trasportato in ospedale per accertamenti

Un dipendente del Comune di Pescara è stato salvato questa mattina grazie all’intervento tempestivo della Polizia locale. L’uomo, che vive ai Colli, si era sentito male in casa, provocando preoccupazione tra i suoi colleghi che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

L’allarme è scattato quando il dipendente non si è presentato in ufficio e non rispondeva alle chiamate. I colleghi, temendo il peggio, hanno contattato la polizia locale per segnalare la scomparsa improvvisa del dipendente, chiedendo un intervento immediato per verificare la sua situazione.

Una volta arrivati davanti alla sua abitazione, i poliziotti hanno udito il suono del telefono provenire dall’interno, il che ha portato a richiedere l’autorizzazione del magistrato di turno per accedere forzosamente all’abitazione. Le forze dell’ordine temevano che l’uomo potesse essere in pericolo di vita.

Dopo aver ottenuto il via libera della Procura, la Polizia locale insieme ai vigili del fuoco è entrata nell’alloggio dove ha trovato il dipendente in stato di incoscienza e in condizioni critiche a causa di un malore. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

È stata una situazione di emergenza che ha richiesto un rapido intervento e che ha dimostrato l’importanza di essere pronti ad affrontare simili eventualità. La Polizia locale ha svolto un ruolo fondamentale nel salvare la vita di questo dipendente comunale, dimostrando ancora una volta la professionalità e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

L’episodio, che si è verificato questa mattina ai Colli, ha evidenziato l’importanza della prontezza e della tempestività nell’azione di soccorso, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per garantire la massima sicurezza e protezione per tutti i membri della comunità.