Pescara, Disciplina viaria nell’area dei due cimiteri cittadini in occasione dei giorni di commemorazione dei defunti

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti si prevede, nei giorni dal 29 ottobre al 1 novembre 2022, è facilmente prevedibile un aumento della circolazione dei veicoli nelle strade antistanti ed adiacenti i cimiteri cittadini di Colli Madonna e di San Silvestro – recita il testo pubblicato online. Per questo – nell’ambito del più ampio progetto della mobilità sostenibile – un’ordinanza dirigenziale ha disposto la regolamentazione della disciplina viaria dei tratti stradali limitrofi ai cimiteri cittadini dei Colli e di San Silvestro nell’arco temporale compreso tra sabato 29 ottobre e venerdì 3 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una misura che ha l’ovvia finalità di evitare il congestionamento del traffico veicolare, migliorando allo stesso tempo la qualità di vita dei cittadini con la limitazione del traffico cittadino – recita il testo pubblicato online. L’ordinanza in questione determina quindi le seguenti limitazioni nelle aree dei due cimiteri: 1. Colli Madonna: – l’istituzione del senso unico in via Colle di Mezzo, tratto tra Strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est/ovest (a salire); – qualora dovessero verificarsi problemi di viabilità a causa dell’eccessivo traffico, il Comando di Polizia Municipale, può, a propria discrezione, disciplinare via Colle di Mezzo, tratto compreso tra via del Santuario e via Ciattoni, a senso unico di marcia, con direzione est/ovest (a salire). 2. San Silvestro: – l’istituzione di divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per tutta la lunghezza al fine di consentire la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia; – l’istituzione del senso unico su via Vallelunga, direzione di marcia mare-monti, nel tratto compreso tra l’ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo – recita il testo pubblicato online. L’ordinanza completa (n.711/2022) Pescara, 27 ottobre 2022

