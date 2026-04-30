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Politica

Pescara: Disuguaglianza nell’accesso ai centri vaccinali tra costa e aree interne, denuncia di Di Marco.

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato una critica riguardo alla disuguaglianza nell’accesso ai centri vaccinali nella provincia di Pescara, sottolineando come il diritto alla prevenzione non sia garantito in modo uniforme.

Secondo i dati forniti dalla ASL, nei comuni periferici i centri vaccinali aprono solo pochi giorni al mese, mentre nelle zone più popolose il servizio è continuo e strutturato. Di Marco ha portato questa criticità all’attenzione della Giunta regionale con un’interpellanza urgente.

“La provincia conta 46 comuni e oltre 200mila abitanti, eppure i centri vaccinali sono distribuiti in modo disomogeneo”, dichiara Di Marco. Nei centri principali, infatti, il servizio funziona con orari regolari e personale adeguato, mentre nei comuni più distanti l’attività è ridotta a pochi giorni o settimane alterne.

Il consigliere ha evidenziato come ciò comporti disagi per i residenti delle aree interne, che devono spostarsi per chilometri o attendere settimane per un servizio essenziale. Di Marco ha richiesto risposte puntuali su domanda, offerta e tempi di attesa, criteri di distribuzione del personale e monitoraggio dell’efficienza del servizio.

“Serve un piano di riequilibrio per garantire un accesso equo alla prevenzione e alla sanità pubblica”, conclude Di Marco.

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