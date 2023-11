Pescara diventa Città ad Impatto Positivo

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Un progetto promosso da PMG Italia Società Benefit e sostenuto da Fondazione Conad ETS per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti eco sostenibili – precisa la nota online. Grazie alla collaborazione con il Comune di Pescara, AISM, il Liceo Scientifico G. Galilei e gli imprenditori del territorio, PMG talia Società Benefit con il sostegno istituzionale di Fondazione Conad ETS ha creato una solida rete di stakeholder per promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale – Pescara, 07 novembre 2023 – Città ad Impatto Positivo è un ‘contenitore’ di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura ad Impatto Positivo, che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali più urgenti.Questo ‘contenitore’ si alimenta grazie a una solida rete tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Imprenditori e Cittadini, tutti uniti nella realizzazione di progetti ad alto impatto su società, territorio e ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare, sul territorio di Pescara sono stati effettuati i seguenti interventi: Servizi di inclusione: AISM ha ricevuto un veicolo appositamente allestito per effettuare servizi di prossimità sul territorio a favore delle persone e delle famiglie con fragilità. Formazione: Gli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei hanno partecipato ad una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili – Saranno loro i primi cittadini della Città ad Impatto Positivo, ed è quindi a loro che si è chiesto di contribuire alla sua crescita, al termine della sessione formativa, proponendo progetti concreti ad impatto positivo da realizzare in Città. Tra gli oltre 20 progetti presentati, cinque sono stati ritenuti meritevoli di un premio speciale messo a disposizione dagli Ambasciatori del progetto – recita il testo pubblicato online. Si tratta dei progetti “Students Home” premiato da Istituto Acustico Maico, “Nuova Vita Edificio Tabor” da Spiedì, “Enjoy Pescara” da Safar, “Aula Verde” da Almacis, e “La Tua Pescara” premiato da Lisa – viene evidenziato sul sito web. Riqualificazione ambientale: verrà realizzato un bosco urbano attraverso la piantumazione di alberi, per contribuire all’ossigenazione dell’ambiente e creare uno spazio di ristoro di cui ogni cittadino potrà usufruire – recita la nota online sul portale web ufficiale. La consegna del veicolo ha avuto luogo venerdì 28 luglio alla presenza delle istituzioni e degli Ambasciatori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli eventi scolastici di formazione e sensibilizzazione degli studenti ai temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale si sono invece tenuti nei mesi di ottobre e novembre, mentre l’inaugurazione dell’area verde è in programma per i prossimi mesi. «Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione – si apprende dalla nota stampa. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva» – dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di PMG Italia – si legge sul sito web ufficiale. «Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, aver catalizzato l’interesse e il sostegno concreto di Fondazione Conad ETS con cui abbiamo una grande condivisione di valori, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta – viene evidenziato sul sito web. Di fatto, la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro DNA prima ancora della trasformazione giuridica». Si ringraziano gli ambasciatori che hanno sostenuto Il Progetto Pescara Città ad Impatto Positivo: Safar Distribuzione Medicinali Abruzzo Spa, So – aggiunge testualmente l’articolo online. Ge – recita la nota online sul portale web ufficiale. T. Srl, Agape Srl, Di Giampaolo Srl, Sonepar Italia Spa, Spiedi’ Srl, Lisa Srl Unipersonale, Tipografia Aterno Snc di Sangiorgio, Lido Beach Srl, Profumi Di Mare 2 Di Ciaccio, Laboratorio Di Analisi Alhena Sas, X-Trade Srl, Di Sario 1936 Srl, Centro Controllo Sordità Srl, Gizzi Srl Unipersonale, Impresa Di Cintio Srl Unipersonale, Di Prospero Srl, Cilli Roberto, Casa Di Cura Villa Serena Srl, Taddeo & Ventura Srl, Il Delfino Srl Unipersonale, Alma C.I.S. Srl, Ods Ottica Srl, Fondazione Pescarabruzzo, BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo – aggiunge testualmente l’articolo online. PMG ITALIA SOCIETA’ BENEFIT vuole stimolare un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente e migliorare la qualità della vita, difendendo le diversità e promuovendo l’inclusione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Progetto Città ad Impatto Positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di Progetti e servizi di utilità sociale, grazie alla costruzione di una solida rete tra Società, Enti e persone che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune: il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili – precisa la nota online. PMG Italia Società Benefit, promotrice del Progetto, ha nel 2020 effettuato il passaggio a Società Benefit per dare un segnale di trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri stakeholder: enti locali, associazioni, sponsor, collaboratori e utenti finali. Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale – La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema – viene evidenziato sul sito web.

