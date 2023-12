Pescara, Divieto di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Per domani e lunedì, in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno e degli eventi promossi per Capodanno, scattano una serie di limitazioni, in centro, sul consumo di bevande contenute in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine – si apprende dalla nota stampa. Lo stop è contenuto in una ordinanza – Ecco i dettagli.Per il 31 dicembre, dalle ore 18 alle ore 01.00 del 1° gennaio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è vietato:- a chiunque in qualsiasi forma svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro o lattine, vendere per asporto, ivi compresa la vendita effettuata mediante distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;- consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e lattine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il divieto riguarda le seguenti vie e zone e il quadrilatero interno alle stesse:- via Nicola Fabrizi;- via Parini;- via Carducci;- via Regina Elena;- via Mazzini;- via Regina Margherita;- c.so Umberto nel tratto compreso tra l’intersezione tra via Fabrizi e l’intersezione con via Firenze;- c.so Umberto l’intersezione tra via Carducci e piazza Primo Maggio;- c.so Umberto, nel tratto compreso tra via Firenze e via Fabrizi, e in quello compreso tra via Carducci e piazza Primo Maggio;Stessi divieti per il primo gennaio 2024, dalle ore 15 alle ore 23 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie ezone e nel quadrilatero interno:- via Stazione Ferroviaria;- via Michelangelo;- c.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la rotonda di via Michelangelo e l’intersezione con via Genova – viene evidenziato sul sito web. Stop, il primo gennaio 2024, anche all’attività di commercio, somministrazione e vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cibo e bevande in c.so Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la rotonda di via Michelangelo e l’intersezione con via Genova – I divieti sono estesi a tutte le attività, comprese quelle su area pubblica autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività autorizzate possono vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro o in lattine all’interno dei locali.

