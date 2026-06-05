Pescara: Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante via Leopardi

Pescara, 5 giugno 2026 – L’assessore al Demanio Marittimo, Claudio Croce, ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante via Leopardi, nel comune di Pescara.

Il provvedimento è stato preso in seguito alla comunicazione di Aca S.p.A., che ha segnalato al Comune di Pescara il superamento dei limiti di conformità delle acque di balneazione dopo gli sfiori degli scaricatori di piena e delle vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria urbana sul fiume Pescara, avvenuti il 3 giugno scorso a seguito del maltempo e della pioggia torrenziale.

L’ARPA Abruzzo ha confermato la non conformità delle acque di balneazione nel tratto denominato “Zona antistante via Leopardi”, portando così alla decisione di emanare l’ordinanza.

Croce ha sottolineato l’importanza degli interventi infrastrutturali programmati in città, in particolare la realizzazione delle nuove vasche di prima pioggia, che saranno fondamentali per ridurre il rischio di situazioni simili in futuro, soprattutto durante eventi meteorologici intensi.

Nonostante il provvedimento temporaneo di divieto di balneazione, l’assessore ha voluto rassicurare i cittadini, le attività, gli operatori turistici e i visitatori, assicurando che si continuerà a monitorare attentamente la situazione in collaborazione con ARPA e ACA per garantire la tutela della salute pubblica e la qualità delle acque.

Si tratta di un provvedimento circoscritto che verrà revocato non appena saranno ripristinati i parametri di balneabilità entro i limiti di legge.