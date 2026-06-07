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Pescara, Divieto temporaneo di balneazione

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Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Divieto temporaneo di balneazione nel tratto che va dal lido La Capannina fino allo stabilimento La Vongola, sul lungomare nord. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco che prende spunto dalla comunicazione di Aca S.p.A.. L’azienda consortile acquedottistica ha trasmesso a Palazzo di città la tabella riepilogativa relativa agli sfiori degli scaricatori di piena e delle vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria urbana sul fiume Pescara dopo il maltempo e la pioggia dei giorni scorsi – precisa il comunicato. A seguito di questa comunicazione, ARPA Abruzzo ha effettuato un campionamento delle acque rilevando una non conformità delle acque di balneazione nel tratto denominato “Zona antistante via Leopardi”, determinando la necessità di emanare un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nell’area in questione – È opportuno precisare che si tratta di un tratto di spiaggia non ricompreso tra quelli insigniti della Bandiera Blu e che ARPA sta già effettuando tutti i monitoraggi previsti per accertare il rapido rientro dei parametri entro i limiti di legge e consentire il ripristino della balneabilità.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it

 

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