Pescara, Domani 24 dicembre l’inaugurazione in Piazza della Rinascita della fontana interattiva “Big Piano”

– ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – aprendo l’incontro di presentazione della fontana luminosa interattiva che da domani arricchirà e valorizzerà il grande spazio di Piazza della Rinascita – viene evidenziato sul sito web. La grande novità da molti anni oggetto del desiderio dei pescaresi, oggi pensata per migliorare la valenza architettonica e monumentale della principale piazza della città, voluta dall’amministrazione comunale per far sì che il cuore urbano del capoluogo possa mostrare una più importante rilevanza artistica ed estetica – . Piazza delle Rinascita si prepara dunque ad accogliere un’opera frutto dell’ingegno dell’artista, scultore e designer Remo Saraceni, che porta nel luogo delle origini la sua celebre “creatura”, una fontana musicale interattiva denominata “Big Piano” che diverrà certamente un punto di attrazione per visitatori e turisti – precisa il comunicato. Lì trova destinazione il più grande pianoforte “a pavimento” mai creato, tanto da divenire celebre – come su accennato – anche grazie al film “Big” con Tom Hanks. Si volta quindi pagina per dimenticare la “ferita” rappresentata dal triste epilogo di quello che fu il progetto del cosiddetto Calice di Toyo Ito, lo Huge Wineglass, che si spaccò nel 2009 per un cedimento strutturale a soli due mesi dalla sua inaugurazione e la cui vasca di contenimento per troppo tempo è stata utilizzata negli anni a seguire come fioriera – viene evidenziato sul sito web. La fontana, realizzata dalle imprese Dino Pace ed Edil Cicchini, progettista Antonio Milillo, direttore dei lavori Fabrizio Trisi, ha un diametro di nove metri e consentirà di dar vita a giochi d’acqua e note musicali grazie alle funzioni che riproducono i tasti di un pianoforte; si fonda su un impianto con 6 chilometri di cavi, 200 fari led, 100 sensori, 300 attuatori, 200 valvole, 14 pompe, 100 getti d’acqua, 9 computer e 8 casse audio – aggiunge testualmente l’articolo online. . Le creazioni di Remo Saraceni, che vive da lungo tempo negli Stati Uniti, hanno fatto il giro del mondo, ma l’artista non ha mai reciso le radici che lo legano a Pescara – . All’incontro di questa mattina in Sala Consiliare sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, e gli assessori Maria Rita Carota (Cultura), Alfredo Cremonese (Turismo e Grandi Eventi) e Luigi Albore Mascia (Lavori Pubblici). . Domani 24 dicembre 2022 alle ore 17, in Piazza della Rinascita, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale dell’opera alla presenza delle autorità; interverranno, per dar vita a un momento artistico, il tenore Piero Mazzochetti, le artiste Sway Pole della Compagnia Elementz Art Entertainment e i ragazzi del Liceo Mibe Misticoni-Bellisario – riporta testualmente l’articolo online. Pescara, 23 dicembre 2022

