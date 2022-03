Pescara, Domani a Pescara l’Ambasciatrice della Repubblica di Armenia

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Domani 15 marzo alle ore 11.30 l’Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia, S.E. Tsovinar HAMBARDZUMYAN sarà in visita ufficiale al Comune di Pescara per un incontro con il sindaco Carlo Masci e rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale abruzzese – si apprende dalla nota stampa.

L’Ambasciatrice celebrerà a Pescara il trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia e Italia – si apprende dal portale web ufficiale.

Nel pomeriggio, ospite della Fondazione Aria, S.E. Hambardzumyan parteciperà all’incontro «Stagione della cultura armena» presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara per la presentazione del volume «Canti popolari armeni», rieditato da Carabba nella forma originale del 1921 tradotta dall’abruzzese Domenico Ciampoli, con la prefazione di Antonia Arslan.

