Pescara, Domani al Circus “Se questa è un’infanzia – viaggio ad Auschwitz di Liliana e suo padre”

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, coordinato da Maria Rita Carota, ha promosso per tutta la cittadinanza gli spettacoli serali della rassegna “S.E.I. a Teatro”, ad ingresso libero, realizzati dalla Compagnia della Memoria – viene evidenziato sul sito web. L’appuntamento è per domani 27 gennaio 2023 alle ore 21, con uno spettacolo sul ricordo della Shoah e che cade non a caso proprio nel giorno della Memoria: debutta infatti al Teatro Circus di Pescara “Se questa è un’infanzia – viaggio ad Auschwitz di Liliana e suo padre”, diretto e interpretato da Milo Vallone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il testo scritto da Milo Vallone è ispirato al libro “La memoria rende liberi” di Liliana Segre ed Enrico Mentana e ripercorre l’infanzia della stessa Segre, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e soprattutto il rapporto con l’adorato papà Alberto, protagonista del racconto interpretato da Milo Vallone – si apprende dalla nota stampa. Eccezionalmente, proprio per la coincidenza con l’importante ricorrenza, lo spettacolo si terrà presso il teatro Circus, mentre gli altri appuntamenti nei mesi successivi saranno al teatro del Rosario in via Cavour. . Pescara, 26 gennaio 2023

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it