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Pescara, domani al via “In pista per l’autismo” con 500 studenti allo stadio Cornacchia

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Domani si terrà allo stadio Cornacchia l’appuntamento sportivo “In pista per l’autismo”, inizialmente programmato per il 31 marzo scorso ma rinviato a causa del maltempo. I 500 studenti partecipanti si troveranno per dare il via alla manifestazione alle 9.

La manifestazione è stata promossa dall’associazione NeurodivergentLab Aps, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con l’Asd Vini Fantini, guidata da Alberico Di Cecco, con il supporto del Comune di Pescara e con la partecipazione delle scuole.

Si tratta di un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo e all’inclusione sociale, che vede gli studenti coinvolti in attività sportive all’interno dello stadio. Un’occasione importante per promuovere la consapevolezza e la solidarietà verso le persone con autismo.

L’iniziativa, che coinvolge numerose realtà del territorio, punta a creare un momento di condivisione e di sostegno per le persone autistiche e le loro famiglie. Un gesto importante che mette al centro l’inclusione e il rispetto delle diversità.

L’appuntamento di domani si preannuncia dunque come un momento significativo di unione e di sensibilizzazione, promosso da associazioni e istituzioni che si impegnano a favore dell’autismo e della sua accettazione all’interno della società.

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