Pescara, domani al via “In pista per l’autismo” con 500 studenti allo stadio Cornacchia

Domani si terrà allo stadio Cornacchia l’appuntamento sportivo “In pista per l’autismo”, inizialmente programmato per il 31 marzo scorso ma rinviato a causa del maltempo. I 500 studenti partecipanti si troveranno per dare il via alla manifestazione alle 9.

La manifestazione è stata promossa dall’associazione NeurodivergentLab Aps, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con l’Asd Vini Fantini, guidata da Alberico Di Cecco, con il supporto del Comune di Pescara e con la partecipazione delle scuole.

Si tratta di un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo e all’inclusione sociale, che vede gli studenti coinvolti in attività sportive all’interno dello stadio. Un’occasione importante per promuovere la consapevolezza e la solidarietà verso le persone con autismo.

L’iniziativa, che coinvolge numerose realtà del territorio, punta a creare un momento di condivisione e di sostegno per le persone autistiche e le loro famiglie. Un gesto importante che mette al centro l’inclusione e il rispetto delle diversità.

L’appuntamento di domani si preannuncia dunque come un momento significativo di unione e di sensibilizzazione, promosso da associazioni e istituzioni che si impegnano a favore dell’autismo e della sua accettazione all’interno della società.