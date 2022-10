Pescara, Domani allo stadio Adriatico Cornacchia la partita “Un Sogno nel Cuore”

- Advertisement -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La Nazionale Azzurri di scena domani 29 ottobre 2022 allo stadio Adriatico Cornacchia nell’evento a scopo benefico “Un Sogno nel Cuore” per sostenere il progetto “We Aut” dedicato alla creazione di centri specializzati per bambini e ragazzi autistici di età compresa tra i 6 e i 14 anni – precisa la nota online. La Nazionale Azzurri, organizzatore ufficiale dell’evento, affronterà sul tappeto verde la New Dreams in una partita che vedrà protagonisti i volti noti della Tv e dello spettacolo, calciatori e influencer, In particolare saranno ospiti ballerini e cantanti dal noto programma Tv “Amici di Maria De Filippi”; ma, tra gli altri, anche il vincitore del Festival di Sanremo Leo Gassman e l’allenatore pescarese Massimo Oddo – riporta testualmente l’articolo online. L’inizio della partita (ore 16:00) sarà preceduto – dalle ore 15 – da uno spettacolo d’intrattenimento : Il consigliere comunale Claudio Croce si è molto speso per l’organizzazione della manifestazione: . I biglietti Vivaticket si possono acquistare on line cliccando su questo link : https://www.vivaticket.com/it/ticket/insieme-per-weaut-un-sogno-nel-cuore-2022/191782 Oppure fisicamente nei seguenti punti vendita della città di Pescara e dei comuni limitrofi : TABACCHERIA PLEVANO – VIA CROCIFISSO, 25 – C.SANT’ANGELO TEL. 085 96315IL CIELO E LA TERRA – VIA PO, 4 – ELICE TEL.085 7993218EUROBET – CORSO UMBERTO I, 33 – MONTESILVANO TEL. 085 2015582EUROBET – VIA EMILIA, 8 – MONTESILVANO TEL. 338 6560550BAR PROFETA – VIA TIBURTINA VALERIA, 318 – PESCARA TEL. 085 52241BAR ROYAL – VIA D’AVALOS, 110/112 – PESCARA TEL. 085 4549495COPY BET SERVICE – LARGO MADONNA DEI SETTE DOLORI, 66/67 –PESCARA TEL. 085 4159140EL PARESO II – VIALE VESPUCCI, 79 – PESCARA TEL. +39 085 8424589LA VOCE DEI PESCARESI – VIA ALESSANDRO VALIGNANI, 9/11 – PESCARA TEL- 085 4510609TABACCHERIA PAOLINI – VIA RIO SPARTO, 108 – PESCARA TEL. 085 4310998RICK’S CAFE’ – VIA ALDO MORO, 11 – PIANELLA TEL. 085 9152118. Pescara, 28 ottobre 2022

