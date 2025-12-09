- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Pescara, domani conferenza stampa per presentare la legge sul Registro degli Informatori scientifici del farmaco

Pescara, mercoledì 10 dicembre 2025 – Si terrà domani, alle ore 11, nella sala Corradino D’Ascanio presso il palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, una conferenza stampa per la presentazione della legge regionale sul Registro degli Informatori scientifici del farmaco. Saranno presenti figure significative del panorama politico e sanitario. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega in Regione; Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega; Francesco Danese, vice presidente nazionale degli Informatori scientifici della FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco); Barbara Pinna, Presidente dell’ARISF Abruzzo; Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMMG; Nicola Grimaldi, segretario regionale del SNAMI; e Silvio Basile, presidente regionale dell’SMI. La legge sul Registro regionale degli Informatori scientifici del farmaco mira a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nell’operato di queste figure professionali, fondamentali per la diffusione di informazioni scientifiche sui farmaci. La conferenza stampa rappresenta un’importante opportunità per discutere i dettagli e gli obiettivi di questa nuova legge, che potrebbe avere un impatto significativo sul settore della salute in Abruzzo. L’evento è aperto a tutti gli interessati e si prevede un’importante partecipazione da parte dei media e degli operatori sanitari, contribuendo così a informare il pubblico sulle novità legislative in materia di salute pubblica.

