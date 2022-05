Pescara, Domani il convegno “Trent’anni dopo l’alluvione del fiume Pescara”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Sono trascorsi trent’anni da una delle alluvioni più intense e violente mai registrate nel Pescarese, che mise a dura prova tutto il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le immagini della foce del fiume Pescara in balia delle acque e dell’esondazione inarrestabile che invase le golene, a sud e a nord, sono ancora impresse negli occhi e nel ricordo di tutti gli abruzzesi che, sgomenti, videro catapultata quella condizione di emergenza assoluta sui network nazionali televisivi e sui giornali di tutto il Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ingenti danni, allagamenti e disagi interessarono l’intera provincia di Pescara spazzando via di fatto, e tra l’altro, tutte le barche della marineria che molti tentarono disperatamente di sottrarre al disastro, prima di arrendersi – aggiunge la nota pubblicata. Non mancarono le polemiche, ma ancora oggi va sottolineata con forza l’importanza, seppur drammatica, di quell’evento perché anche da lì ha preso le mosse una diversa coscienza intorno alla necessità di monitorare, tutelare e vigilare il territorio – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Comune di Pescara e l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, per tenere viva la memoria, rafforzare la prevenzione e costruire resilienza, organizzano per venerdì 6 maggio 2022 h 14.30 – Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122 – un convegno a carattere scientifico/divulgativo articolato in tre sessioni:

I sessione: i presupposti scientifici – precisa la nota online. Partendo dall’analisi del contesto naturale in cui si è verificato l’evento, i relatori illustreranno il fenomeno alluvionale sotto il profilo meteorologico, geomorfologico e idraulico – riporta testualmente l’articolo online.

II sessione: cosa e quanto abbiamo imparato a trent’anni dall’evento – recita il testo pubblicato online. I relatori illustreranno cosa è cambiato a trent’anni dall’evento in termini di previsione, monitoraggio, allertamento della popolazione e pianificazione di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale.

III sessione: gli interventi strutturali ed il ruolo degli enti territoriali – precisa il comunicato. In questa sessione i relatori illustreranno il tema degli interventi strutturali partendo dalla pianificazione a scala regionale e comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

I relatori afferiscono alle Università di Chieti-Pescara e L’Aquila, al Cetemps, alla Agenzia di Protezione Civile, alla Agenzia ItaliaMeteo, alla Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, al Genio Civile, al Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

E’ preferibile iscriversi all’evento attraverso la registrazione all’indirizzo http://www.geologiabruzzo – it/307/elenco-eventi-ogra – si legge sul sito web ufficiale. html o sul sito www.geologiabruzzo – it, termine di iscrizione giovedì 05 maggio 2022.

La partecipazione è gratuita ed è previsto un numero massimo di 150 partecipanti.

Pescara, 4 maggio 2022

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it