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Pescara, domani inaugurazione del primo Store ufficiale De Cecco in Corso Umberto I

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De Cecco inaugurerà domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 18, il primo Store ufficiale del marchio, in Corso Umberto I 98 a Pescara. Il nuovo spazio nasce per valorizzare la storia, l’identità e i valori che da quasi due secoli caratterizzano De Cecco, nel segno del legame con il territorio abruzzese e con le radici della famiglia.

Alla cerimonia di inaugurazione sono previsti il taglio del nastro, una visita guidata dello spazio e gli interventi istituzionali. Un momento importante per il marchio, che vuole mettere in mostra la sua lunga tradizione e la sua connessione con il territorio.

Per i giornalisti, fotografi e operatori interessati a partecipare è obbligatorio inviare la richiesta di accreditamento specificando l’indirizzo email ufficiostampa@dececco.it. Un’occasione unica per scoprire il nuovo Store ufficiale del marchio De Cecco e conoscere da vicino la sua storia e i suoi valori.

L’iniziativa rappresenta un importante passo per il marchio De Cecco, che punta a valorizzare la propria presenza sul territorio abruzzese e a consolidare il legame con le proprie radici. Un evento che mira a coinvolgere non solo i clienti abituali, ma anche i media e gli operatori del settore.

L’inaugurazione del primo Store del marchio De Cecco a Pescara rappresenta un momento significativo per l’azienda, che continua a investire sul territorio e a promuovere la propria tradizione e la propria identità. Un’appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono scoprire da vicino la storia di uno dei marchi più prestigiosi nel settore alimentare.

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