Pescara, domani inizia la due giorni dedicata al verde con eventi alla Pineta dannunziana

Pescara, il futuro è verde: questo il titolo della due giorni dedicata al verde che si svolgerà domani e domenica presso l’Aurum e la Pineta dannunziana. L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara e organizzato dalla Cooperativa il Bosso, avrà come obiettivo principale quello di discutere sulla pianificazione riguardante le aree verdi della città, con l’intervento di esperti e professionisti del settore.

La giornata di domani, sabato, si apre con un dibattito (dalle 10 alle 13:30) in cui si analizzerà la pianificazione attuale e si discuteranno gli obiettivi futuri del Comune in tema di infrastrutture verdi, contrasto ai cambiamenti climatici e qualità della vita. Un tema centrale della manifestazione sarà la rinascita della Pineta dannunziana, che ha sofferto a causa dell’incendio del 2021.

Domenica mattina, dalle 9:30 alle 12:30, la Pineta aprirà le sue porte al pubblico con un programma ricco di attività, tra cui visite guidate, laboratori, giochi per bambini e addirittura un incontro con Babbo Natale.

Il convegno di domani sarà moderato da Alessandra Relmi e vedrà la partecipazione dell’assessore Cristian Orta e del sindaco Carlo Masci, oltre a relatori come Cristian Moscone, presidente della Cooperativa il Bosso, e accademici dell’Università di Camerino. Saranno presentati anche progetti e piani innovativi promossi dal Settore Ambiente e Territorio.

In chiusura della mattinata si procederà alla firma di un protocollo nell’ambito del Progetto LIFE+ A_GreeNet, finanziato dall’Unione Europea, che ha come obiettivo quello di fornire ai Comuni del Medio Adriatico strumenti per potenziare l’infrastruttura verde e migliorare la resilienza degli ambienti urbani.

Questo evento rappresenta una significativa opportunità per Pescara di affermarsi come città attenta alla sostenibilità e alla valorizzazione del proprio patrimonio verde, in un contesto di crescente attenzione ai cambiamenti climatici e alla salute della comunità.