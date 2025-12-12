- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, domani inizia la due giorni dedicata al verde con eventi alla...
Attualità

Pescara, domani inizia la due giorni dedicata al verde con eventi alla Pineta dannunziana

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, il futuro è verde: questo il titolo della due giorni dedicata al verde che si svolgerà domani e domenica presso l’Aurum e la Pineta dannunziana. L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara e organizzato dalla Cooperativa il Bosso, avrà come obiettivo principale quello di discutere sulla pianificazione riguardante le aree verdi della città, con l’intervento di esperti e professionisti del settore.

La giornata di domani, sabato, si apre con un dibattito (dalle 10 alle 13:30) in cui si analizzerà la pianificazione attuale e si discuteranno gli obiettivi futuri del Comune in tema di infrastrutture verdi, contrasto ai cambiamenti climatici e qualità della vita. Un tema centrale della manifestazione sarà la rinascita della Pineta dannunziana, che ha sofferto a causa dell’incendio del 2021.

Domenica mattina, dalle 9:30 alle 12:30, la Pineta aprirà le sue porte al pubblico con un programma ricco di attività, tra cui visite guidate, laboratori, giochi per bambini e addirittura un incontro con Babbo Natale.

Il convegno di domani sarà moderato da Alessandra Relmi e vedrà la partecipazione dell’assessore Cristian Orta e del sindaco Carlo Masci, oltre a relatori come Cristian Moscone, presidente della Cooperativa il Bosso, e accademici dell’Università di Camerino. Saranno presentati anche progetti e piani innovativi promossi dal Settore Ambiente e Territorio.

In chiusura della mattinata si procederà alla firma di un protocollo nell’ambito del Progetto LIFE+ A_GreeNet, finanziato dall’Unione Europea, che ha come obiettivo quello di fornire ai Comuni del Medio Adriatico strumenti per potenziare l’infrastruttura verde e migliorare la resilienza degli ambienti urbani.

Questo evento rappresenta una significativa opportunità per Pescara di affermarsi come città attenta alla sostenibilità e alla valorizzazione del proprio patrimonio verde, in un contesto di crescente attenzione ai cambiamenti climatici e alla salute della comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it