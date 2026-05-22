Pescara, domani la Notte Europea dei Musei: aperture serali e eventi speciali nei principali musei cittadini

Torna anche a Pescara la Notte Europea dei Musei: domani aperture straordinarie serali e appuntamenti speciali

Sabato 23 maggio 2026, la città di Pescara si prepara ad accogliere la Notte Europea dei Musei, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Questo evento si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Il Ministero della Cultura partecipa a questa manifestazione con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge), arricchendo la serata con eventi e iniziative speciali in collaborazione con enti e associazioni. A Pescara hanno aderito non solo i musei statali, ma anche quelli civici e privati.

L’assessore comunale alla Cultura, Maria Rita Carota, commenta entusiasta: “I musei di Pescara, sempre molto attivi, sono pronti per questo appuntamento dal sapore estivo. È una nuova tappa nel percorso che abbiamo avviato, come Comune, insieme ai musei, per far conoscere le strutture e il patrimonio della nostra città, in primo luogo ai pescaresi e agli abruzzesi e poi ovviamente anche ai turisti”.

Ecco gli orari, i costi dei biglietti e gli appuntamenti previsti nelle varie strutture cittadine:

– Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio: orario 20:00 – 23:30, biglietto 1 euro, visita guidata alle ore 21:00 a cura di MusA.

– Museo delle Genti d’Abruzzo: orario 18:00 – 24:00, biglietto 1 euro, mostra d’arte contemporanea di Gabriella Ferri “Dal cuore del guerriero alle orbite terrestri”.

– Museo civico Basilio Cascella: orario 18:00 – 24:00, biglietto 1 euro.

– Fondazione Museo Paparella Treccia-Devlet: orario 17:30 – 23:30, biglietto 5 euro.

– Museo dell’Ottocento: orario 17:00 – 23:00, biglietto 3 euro.

– CLAP Museum: orario dalle 16:00 alle 23:00, biglietto speciale ridotto a € 5,00, inaugurazione mostra temporanea “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza” alle 18:00.

– Imago Museum e MicHub – Cantiere della creatività e della conoscenza: orario dalle 16:00 alle 23:00, biglietto speciale ridotto a € 5,00.

– Maison des Arts: apertura prolungata dalle 17:00 alle 23:00, visite guidate alla mostra “Il Guercino d’Annunzio” alle 20:00-21:00 e alle 21:00-22:00, ingresso gratuito.

L’appuntamento è per domani, 22 maggio 2026, per una serata all’insegna della cultura e della scoperta del patrimonio artistico e storico della città di Pescara.