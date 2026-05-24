Pescara, domani parte la raccolta differenziata porta a porta nell’area centrale: addio ai cassonetti in strada!

Domani, a partire dal centro di Pescara, scatterà il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Questo significa che i cassonetti dei rifiuti non saranno più presenti per strada, ma i cittadini dovranno utilizzare mastelli e buste per conferire i propri rifiuti in maniera differenziata. L’area centrale di Pescara è stata divisa in tre zone da Ambiente SpA, con la prima a essere coinvolta nel cambiamento a partire da domani 25 maggio.

Le zone interessate dalla raccolta porta a porta sono state definite in base a un preciso calendario di conferimento fornito da Ambiente. Nell’area esterna, che comprende le zone delimitate da Viale Leopoldo Muzii, Lungomare G. Matteotti, Via Edmondo De Amicis, Via Silvio Pellico, Via Trilussa, Via Ravenna, Corso Vittorio Emanuele II e Via Trieste, i cassonetti saranno rimossi e sostituiti da mastelli e sacchetti da lasciare in prossimità dei portoni.

Il progetto prevede anche l’introduzione di isole informatizzate nell’Area Centrale e nell’Area Pedonale Centrale, dove i cittadini potranno conferire i diversi tipi di rifiuti in modo differenziato e con maggiore praticità. Inoltre, è prevista l’attivazione di un’eco-piazzola in via Bologna a giugno.

L’assessore comunale Claudio Croce invita i cittadini a collaborare e a seguire le indicazioni di Ambiente per una corretta differenziazione dei rifiuti. Croce sottolinea che “oltre ad aumentare il riciclo, la società ridurrà i costi di smaltimento che potrebbero incidere sulla riduzione della Tari, una volta a regime”.

Questo progetto di raccolta differenziata è stato avviato sette anni fa con l’obiettivo di rendere la città più pulita ed eliminare i cassonetti, facilitando la raccolta dei rifiuti vicino ai portoni durante la notte. I cittadini hanno già ricevuto i kit necessari per la raccolta differenziata presso la sede di Ambiente. Le informazioni sul servizio saranno disponibili sull’app Junker e sul sito web dell’azienda.

In conclusione, la nuova raccolta differenziata in centro è stata definita come un progetto importante per rendere la città di Pescara più pulita ed ecologica. L’attiva partecipazione dei cittadini è fondamentale per il successo del progetto e, secondo le dichiarazioni di Croce, la maggior parte dei cittadini si attiene alle indicazioni di Ambiente, dimostrando di aver compreso l’importanza della differenziazione dei rifiuti.