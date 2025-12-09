- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, domani si svolgerà l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra...
Eventi e Cultura

Pescara, domani si svolgerà l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara: domani si svolgerà l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”. Il 10 dicembre 2025, dalle 14:00 alle 17:00, la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico di Pescara ospiterà un importante evento dedicato alle opportunità di internazionalizzazione per le imprese abruzzesi nei mercati di Cina e Vietnam. Promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e SIMEST, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’evento è aperto a tutti gli interessati. Il confronto mira a riunire imprese, istituzioni finanziarie e rappresentanze diplomatiche per esplorare il potenziale commerciale di questi mercati in un contesto di cambiamenti geopolitici che influenzano la competitività delle aziende. Durante l’incontro, si discuterà delle traiettorie di crescita sui mercati internazionali, con interventi di Alessandro Addari, vice presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Federica Ingrosso, senior specialist relazioni esterne di SIMEST. Un video messaggio dell’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Massimo Ambrosetti, e il collegamento con Guglielmo Caggiano, addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Hanoi, offriranno spunti utili sull’azione di supporto alle imprese italiane in Asia. Inoltre, Benedetta Baciarlini ed Elsa Fonte, collaboratrici dell’ICE Beijing Office, insieme a Ilaria Piccinni, responsabile dell’Ufficio ICE Vietnam, parleranno delle opportunità commerciali e industriali in Cina e Vietnam. Anche gli strumenti finanziari a supporto delle imprese saranno oggetto di discussione, attraverso gli interventi di Simone Baglieri di CDP, Filippo Coderoni di SACE e Giuseppe Corcelli di SIMEST. Il tema della proprietà intellettuale come strumento di sviluppo industriale sarà affrontato da Giuseppe Rozzi, founder e legal counsel di Rozzi & Consulmarchi. A chiudere la sessione, ci saranno le testimonianze di imprenditori attivi nei mercati asiatici, come Massimiliano Iocco di Iocco Srl, Federico De Cerchio del De Cerchio wine group e Carlo Fulgenzi di Dayco Srl. La moderazione dell’evento sarà curata da Claudia Pelagatti, adviser affari internazionali di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. La partecipazione è gratuita, previa registrazione attraverso il link fornito. Dopo l’evento, i partecipanti potranno prenotare incontri individuali con relatori e rappresentanti delle istituzioni per approfondire i temi trattati e favorire opportunità di dialogo e collaborazione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it