Pescara: domani si svolgerà l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”. Il 10 dicembre 2025, dalle 14:00 alle 17:00, la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico di Pescara ospiterà un importante evento dedicato alle opportunità di internazionalizzazione per le imprese abruzzesi nei mercati di Cina e Vietnam. Promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e SIMEST, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’evento è aperto a tutti gli interessati. Il confronto mira a riunire imprese, istituzioni finanziarie e rappresentanze diplomatiche per esplorare il potenziale commerciale di questi mercati in un contesto di cambiamenti geopolitici che influenzano la competitività delle aziende. Durante l’incontro, si discuterà delle traiettorie di crescita sui mercati internazionali, con interventi di Alessandro Addari, vice presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Federica Ingrosso, senior specialist relazioni esterne di SIMEST. Un video messaggio dell’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Massimo Ambrosetti, e il collegamento con Guglielmo Caggiano, addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Hanoi, offriranno spunti utili sull’azione di supporto alle imprese italiane in Asia. Inoltre, Benedetta Baciarlini ed Elsa Fonte, collaboratrici dell’ICE Beijing Office, insieme a Ilaria Piccinni, responsabile dell’Ufficio ICE Vietnam, parleranno delle opportunità commerciali e industriali in Cina e Vietnam. Anche gli strumenti finanziari a supporto delle imprese saranno oggetto di discussione, attraverso gli interventi di Simone Baglieri di CDP, Filippo Coderoni di SACE e Giuseppe Corcelli di SIMEST. Il tema della proprietà intellettuale come strumento di sviluppo industriale sarà affrontato da Giuseppe Rozzi, founder e legal counsel di Rozzi & Consulmarchi. A chiudere la sessione, ci saranno le testimonianze di imprenditori attivi nei mercati asiatici, come Massimiliano Iocco di Iocco Srl, Federico De Cerchio del De Cerchio wine group e Carlo Fulgenzi di Dayco Srl. La moderazione dell’evento sarà curata da Claudia Pelagatti, adviser affari internazionali di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. La partecipazione è gratuita, previa registrazione attraverso il link fornito. Dopo l’evento, i partecipanti potranno prenotare incontri individuali con relatori e rappresentanti delle istituzioni per approfondire i temi trattati e favorire opportunità di dialogo e collaborazione.