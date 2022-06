Pescara, Domani sul lungomare nord il Silent Energy City Working

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

22 giugno 2022 – Con il Silent Energy City Working Pescara amplia la sua offerta di eventi sportivi, già molto ricca, che da mesi vede tante società e discipline scegliere la città adriatica per le loro manifestazioni.

Domani 23 giugno, il lungomare nord si animerà infatti con la presenza di almeno 150 atleti che a partire dalle 20.00 e fino alle 23.00 percorreranno i 6km del circuito per sfidarsi nella Camminata tecnica sportiva aperta a tutti – precisa la nota online. Organizzata dalla A.S.D. Runners Pescara, la manifestazione sportiva viene guidata dalla personal trainer Sara Roncacé, in una disciplina sportiva che prevede l’uso delle cuffie per ottimizzare il lavoro atletico – recita il testo pubblicato online. Il Silent Energy City Working è infatti una passeggiata di attività motoria abbinata a musica, dove i partecipanti indosseranno delle cuffie per avere le indicazioni degli esercizi fisici da fare, impartiti dall’istruttrice, con sottofondo musicale – si apprende dalla nota stampa. Il Silent Energy City Working ha ottenuto il supporto logistico dell’Assessorato allo Sport di Pescara e partirà dall’area della Madonnina (dove verrà allestito un arco gonfiabile e un gazebo) per raggiungere Largo Paolucci dove sarà il giro di boa, per poi tornare al punto di partenza e completare il percorso –

