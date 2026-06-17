Pescara, domani via Carlo Alberto Dalla Chiesa diventa spazio di giochi e socialità: parte l’iniziativa “Pescara a piedi liberi!”

Si svolgerà domani, giovedì 18 giugno 2026, dalle ore 17 alle ore 20, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, davanti alla scuola “Piano T”, l’iniziativa “Pescara a piedi liberi!”, inserita nel progetto nazionale “Strade in Gioco”, finanziato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Per consentire lo svolgimento delle attività, la strada sarà temporaneamente chiusa al traffico e si trasformerà, per una sera, in uno spazio dedicato ai bambini, alle famiglie e alla socialità.

L’appuntamento prevede laboratori e attività ludiche all’aperto, percorsi in bicicletta, giochi di movimento e momenti ricreativi pensati per favorire la partecipazione dei più piccoli e promuovere una diversa fruizione degli spazi urbani. L’iniziativa si inserisce in un percorso che punta a restituire le strade alle persone, incentivando forme di mobilità sostenibile e rafforzando il senso di comunità nei quartieri.

L’assessore alla Mobilità Alfredo Cremonese sottolinea l’importanza dell’appuntamento: “Con ‘Pescara a piedi liberi’ continuiamo a promuovere una città sempre più a misura di bambini e famiglie. Per qualche ora una strada si trasforma in un luogo di incontro, di gioco e di condivisione, dimostrando come gli spazi pubblici possano essere vissuti in maniera diversa e più sostenibile. È un progetto che unisce mobilità, educazione e qualità della vita e che rappresenta un bellissimo esempio di partecipazione della comunità”.

L’assessore Cremonese ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento all’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, che nella precedente consiliatura deteneva la delega della Mobilità e ha seguito l’iter del progetto fin dalle sue fasi iniziali. “L’assessore Sulpizio ha creduto in questa iniziativa sin dall’inizio. Grazie al percorso avviato nella precedente consiliatura, oggi possiamo dare continuità a un progetto originale che mette al centro i diritti dell’infanzia e la vivibilità della città”.

L’iniziativa è aperta a tutti. Bambini, genitori e cittadini sono invitati a partecipare per contribuire a reinventare insieme la strada, vivendo per un pomeriggio uno spazio urbano senza auto e all’insegna della condivisione.