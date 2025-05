Pescara, Domenica 11 maggio torna a Pescara l’evento Uisp “Bicincittà”

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Domenica, 11 maggio, in piazza della Rinascita, torna “Bicincittà”, alla sua 39esima edizione, un’iniziativa organizzata dalla Uisp per promuovere il rispetto per l’ambiente, una migliore qualità dell’aria e l’uso della bicicletta – si apprende dal portale web ufficiale. Anche quest’anno i temi sono quelli della sostenibilità, della solidarietà e dell’inclusione – si apprende dalla nota stampa. Saranno 59 città le italiane invase da oltre 50mila persone di tutte le età che passeggeranno in bicicletta – A Pescara, il ritrovo è fissato alle 8 e si partirà alle 10 da Piazza della Rinascita per poi attraversare via Nicola Fabrizi, via Piero Gobetti, via Raffaele Paolucci, Madonnina, lungomare Giacomo Matteotti, Nave Di Cascella, viale della Riviera, rotonda Paolucci, via Camillo Benso Conte di Cavour, viale John Fitzgerald Kennedy, piazza San Francesco, viale Regina Margherita, terminando la pedalata in piazza della Rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Per l’iscrizione ci si potrà recare già sabato, 10 maggio 2025, dalle 18:00 alle 20:00, in piazza della Rinascita (si potrà anche scegliere la taglia della maglietta), o il giorno stesso della gara (prendendo le magliette con le taglie rimaste), fornendo il proprio nome e cognome (alunni, insegnanti e famigliari dovranno fornire anche il nome della scuola di appartenenza). Si potrà anche effettuare una donazione (la quota è libera): il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza alle associazioni del territorio, che sono: Si può fare, Diversuguali, S.O.S. Autismo e Uguali nello sport di Giuliano Visini.Per quanto riguarda la viabilità, la carovana di bici si snoderà lungo il percorso per circa un’ora e mezza, per rientrare in piazza della Rinascita entro le 11:30. Non ci saranno chiusure o divieti: Protezione Civile e volontari chiuderanno i tratti delle vie interessate solo nel momento del passaggio delle bici – precisa la nota online. Una volta superato ogni tratto, la strada sarà riaperta al transito – aggiunge testualmente l’articolo online. Bicincittà è un evento patrocinato dall’assessorato allo Sport del Comune di Pescara e dalla Presidenza del Consiglio dalla Regione Abruzzo e le scuole hanno aderito con grande entusiasmo al concorso di idee con la partecipazione di tutti gli studenti, dai più piccoli agli universitari – precisa il comunicato. Sono stati presentati dei lavori che potranno essere ammirati in piazza della Rinascita, il giorno della pedalata –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it