Pescara, domenica 12 aprile il dialogo tra poesia e arte con Maria Pierdomenico presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery”

Domenica 12 aprile, presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” a Pescara, si terrà il terzo appuntamento del progetto #DISTORSIONI/3 – La Poesia dialoga con l’arte, nell’ambito della 5^ Stagione Arti Visive Contemporanee. L’evento, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale – Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e della Provincia di Pescara, è promosso da Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima e in collaborazione con MLA/Museo Lettera d’Amore, con ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines.

Il progetto #DISTORSIONI/3 vuole portare la poesia nella vita di tutti i giorni come forma d’arte e linguaggio dialogante, mettendo a confronto alcune delle voci poetiche più rappresentative della Poesia abruzzese contemporanea. Poeti e poetesse premiati in concorsi nazionali e apprezzati in tutta Italia parteciperanno a un dialogo crossmediale tra poesia e arte, moderato da Beniamino Cardines e con l’artista visiva Maria Pierdomenico come ospite.

Beniamino Cardines, direttore artistico dell’evento, afferma: “Da molti anni sostengo l’idea di una cultura prossima, vicina, fruibile da tutti. Una cultura che dialoghi continuamente con la vita e la società contemporanea. Senza la letteratura ci troveremmo di fronte a una regressione antropologica. Abbiamo tutti bisogno di rigenerarci attraverso l’arte e la cultura.”

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 16:40, con ingresso gratuito presso Ci vuole un villaggio aps/ArtGallery, a Pescara (Via Villetta Barrea 24). Saranno presenti poeti e poetesse come Marino Appignani, Rosamaria Binni, Vittorina Castellano, Antonella D’Arrezzo, Manuela Di Dalmazi, Annamaria Di Lorenzo, Milvia Di Michele, Caterina Franchetta, Anna Gatto, Giulia Madonna, Lucia Magistro, Mara Motta, Baron Noir, Annarita Pasquinelli, Annalisa Potenza, Masetta Primavera, Raffaele Rubino, Greta Ruscitti, Alessio Scancella, Patrizia Splendiani e Mariarosa Viglietti.

Un’occasione imperdibile per un dialogo aperto tra poesia e arte, che mette in luce la sensibilità di entrambi, rendendo la cultura accessibile e coinvolgente per tutti i presenti.