Pescara, Domenica 17 maggio torna la Maratonina del mare

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Torna domenica 17 maggio la “Maratonina del Mare – Pescara Half Marathon 2026”, giunta alla sua undicesima edizione, uno degli appuntamenti sportivi più importanti del panorama podistico cittadino e regionale – si apprende dalla nota stampa. L’organizzazione è a cura della A.S.D. RUN4FUN, associazione affiliata FIDAL e l’iniziativa si svolge con il sostegno e la collaborazione del Comune di Pescara – Assessorato allo Sport. La manifestazione si conferma come un grande evento di sport, aggregazione e promozione territoriale, capace di coinvolgere oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, richiamando contemporaneamente un significativo afflusso di pubblico: si prevede, infatti, la partecipazione complessiva di 3.000 persone tra gara competitiva, gara non competitiva, camminata e passeggiata – viene evidenziato sul sito web. La particolarità di quest’anno è la partecipazione di due associazioni di persone con disabilità, Liberamente e Insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come si svolge la Maratonina: Gara competitiva – Half Marathon • Distanza: 21,097 km • Partenza: ore 9:00 • Percorso da ripetere due volte Gara non competitiva • 10 km • Partenza: ore 9:30 Passeggiata sportiva (iscrizioni il 15 e il 16 maggio, nel pomeriggio, a Piazza Salotto) • 6,5 km • Partenza: ore 9:30 Camminata per famiglie (iscrizioni il 15 e il 16 maggio, nel pomeriggio, a Piazza Salotto) • 2,5 km • Partenza: ore 9:30 Percorso Totale: 21,097 chilometri Partenza: Teatro D’Annunzio → Lungomare Papa Giovanni XXIII → Lungomare Colombo → Rotonda delle Canarie → via Andrea Doria → ponte asse attrezzato → Piazza Italia → via Renato Paolucci → Piazza Duca D’Aosta → Corso Vittorio Emanuele → Corso Umberto I → via Cesare Battisti → via Leopoldo Muzii → viale della Riviera → giro di boa altezza Chiesa di Sant’Antonio → Lungomare Matteotti → via Renato Paolucci → Lungofiume dei Poeti → Ponte Flaiano (pista ciclabile) → via Lago di Campotosto → via Lago di Scanno → via Orazio → golena sud fino all’ingresso porto canale → Lungomare Colombo → Lungomare Papa Giovanni XXIII → Arrivo: Auditorium Flaiano – riporta testualmente l’articolo online. Visualizza il percorso

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it