Pescara, Domenica 17 maggio torna la Maratonina del mare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Torna domenica 17 maggio la “Maratonina del Mare – Pescara Half Marathon 2026”, giunta alla sua undicesima edizione, uno degli appuntamenti sportivi più importanti del panorama podistico cittadino e regionale – si apprende dalla nota stampa. L’organizzazione è a cura della A.S.D. RUN4FUN, associazione affiliata FIDAL e l’iniziativa si svolge con il sostegno e la collaborazione del Comune di Pescara – Assessorato allo Sport. La manifestazione si conferma come un grande evento di sport, aggregazione e promozione territoriale, capace di coinvolgere oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, richiamando contemporaneamente un significativo afflusso di pubblico: si prevede, infatti, la partecipazione complessiva di 3.000 persone tra gara competitiva, gara non competitiva, camminata e passeggiata – La particolarità di quest’anno è la partecipazione di due associazioni di persone con disabilità, Liberamente e Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come si svolge la Maratonina: Gara competitiva – Half Marathon • Distanza: 21,097 km • Partenza: ore 9:00 • Percorso da ripetere due volte Gara non competitiva • 10 km • Partenza: ore 9:30 Passeggiata sportiva (iscrizioni il 15 e il 16 maggio, nel pomeriggio, a Piazza Salotto) • 6,5 km • Partenza: ore 9:30 Camminata per famiglie (iscrizioni il 15 e il 16 maggio, nel pomeriggio, a Piazza Salotto) • 2,5 km • Partenza: ore 9:30 Percorso Totale: 21,097 chilometri Partenza: Teatro D’Annunzio → Lungomare Papa Giovanni XXIII → Lungomare Colombo → Rotonda delle Canarie → via Andrea Doria → ponte asse attrezzato → Piazza Italia → via Renato Paolucci → Piazza Duca D’Aosta → Corso Vittorio Emanuele → Corso Umberto I → via Cesare Battisti → via Leopoldo Muzii → viale della Riviera → giro di boa altezza Chiesa di Sant’Antonio → Lungomare Matteotti → via Renato Paolucci → Lungofiume dei Poeti → Ponte Flaiano (pista ciclabile) → via Lago di Campotosto → via Lago di Scanno → via Orazio → golena sud fino all’ingresso porto canale → Lungomare Colombo → Lungomare Papa Giovanni XXIII → Arrivo: Auditorium Flaiano – Visualizza il percorso

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it