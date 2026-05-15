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Eventi e Cultura

Pescara, domenica 7 giugno arriva il format “Morning Club”: musica live e dj set in centro città

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Il prossimo 7 giugno al centro di Pescara arriverà un nuovo format musicale chiamato “Morning Club”, che trasformerà l’area centrale della città in uno spazio dove è possibile ascoltare musica mentre si consuma la colazione o il brunch.

L’evento, denominato “Pescara Morning Event – Cream”, è stato annunciato dall’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese come un modo per sostenere le attività commerciali e di ristorazione della zona, favorendo al contempo un contesto di aggregazione sociale per i cittadini.

L’area interessata è quella di corso Umberto I, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e via G. Carducci/Viale Regina Elena, e il format “Morning Club” è finalizzato alla diffusione della musica house ed elettronica in orario diurno per intrattenere la cittadinanza in spazi urbani.

Il programma dell’evento prevede musica live con artisti locali dalle 10:00 alle 11:30 e un dj set house ed elettronica con Dj Guest nazionali e internazionali dalle 11.30 alle 15.00.

Cremonese ha sottolineato che Pescara si sta dimostrando una città moderna e al passo con i tempi, garantendo eventi di alta qualità che attraggono un pubblico giovane e promuovono l’immagine della città. L’assessore ha inoltre annunciato la volontà dell’amministrazione comunale di dare spazio agli operatori locali, come dimostrazione di un impegno costante nel valorizzare il talento locale.

La curatela dell’evento sarà affidata alla DJ PROMOTION, che ha presentato una proposta al Comune per portare a Pescara questo innovativo format musicale.

L’appuntamento del 7 giugno è atteso con grande interesse e si prevede che richiamerà un pubblico anche proveniente da fuori città. La città si conferma così come un luogo di intrattenimento moderno e all’avanguardia, capace di offrire grandi eventi che contribuiscono alla crescita e all’attrattività del territorio.

Pescara, 15 maggio 2026.

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