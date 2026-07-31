Pescara, Domenica al Colle del Telegrafo: due concerti gratuiti “Dall’alba al tramonto”

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Parco Colle del Telegrafo si prepara a ospitare un evento musicale in due tempi, il primo all’alba e il secondo al tramonto – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, rispettivamente alle 5:30 e alle 18:30, con ingresso gratuito – Domenica sarà quindi la musica la protagonista in un luogo magico, vera e propria terrazza sulla città, che il Comune di Pescara intende valorizzare al meglio – recita il testo pubblicato online. Per l’occasione sono state scelte le sonorità più adatte ai diversi momenti della giornata: le note di Vivaldi ad accompagnare il sorgere del sole e un ampio programma musicale contemporaneo a cura del Medit Voices Ensemble per chiudere la serata – viene evidenziato sul sito web. Il programma nel dettaglio: Ore 5:30: L’associazione “L’Incanto delle Muse” proporrà l’esibizione del Giovane Ensemble Abruzzo (GEA) con l’esecuzione de “Le Quattro Stagioni di Vivaldi all’Alba”, accompagnata dalla lettura dei sonetti esplicativi – precisa il comunicato. Ore 18:30: L’associazione culturale “New Sounds & Beyond” presenterà l’esibizione del Medit Voices Ensemble, l’orchestra diretta dal M° Angelo Valori, con un repertorio che spazia tra jazz, world music, musica corale e brani della tradizione – si apprende dalla nota stampa. Info utili e servizio navetta della TUA: Considerata la limitata disponibilità di parcheggi sul posto e l’elevata affluenza prevista, la società TUA metterà a disposizione un servizio navetta gratuito per lo spettacolo del tramonto – Le partenze sono previste da Largo Madonna (retro della Basilica della Madonna dei Sette Dolori) alle ore 18:00 e alle ore 18:20, con corse di ritorno garantite al termine del concerto – recita il testo pubblicato online. L’appuntamento è stato promosso dall’assessorato alla Cultura e dal presidente del Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it