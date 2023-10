Pescara, Domenica, lunedì e martedì prossimi 8,9 e 10 ottobre 2023 le celebrazioni in onore del Santo Patrono di Pescara San Cetteo

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

5 ottobre 2023 – I festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Pescara San Cetteo sono in programma domenica, lunedì e martedì prossimi 8,9 e 10 ottobre 2023, giornata quest’ultima in cui ricade la ricorrenza dedicata al Vescovo e Martire cristiano – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno il programma dei festeggiamenti non prevede la processione sul fiume ma un corteo con la statua del Santo che partirà dalla Cattedrale per transitare sul ponte D’Annunzio, quindi dinanzi al cinema Massimo per arrivare poi sul Ponte Risorgimento dove vi saranno la preghiera e la benedizione dell’arcivescovo Valentinetti.Il programma religioso e quello civile compongono l’insieme degli eventi.Tre le serate di spettacolo che si terranno in piazza Garibaldi e che vedranno protagoniste, sempre dalle ore 21, rispettivamente l’orchestra spettacolo Loris e Blue Stars con un repertorio di musica degli anni 70 e 80; lunedì 9 ottobre sarà la volta della Music & Hope band che proporrà uno spettacolo di pop-music di cantautori italiani; infine il 10 ottobre toccherà alla Grande Orchestra di Fiati Città di Termoli (in caso di pioggia concerto in Cattedrale).Le determinazioni in materia di viabilità:Nell’ambito delle manifestazioni in onore di San Cetteo, da domani, 8 ottobre, a martedì 10 ottobre, dalle ore 17 alle ore 24, cambia la viabilità nella zona della cattedrale di San Cetteo – recita il testo pubblicato online. E’ prevista l’istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata con rimozione forzata sul piazza Giuseppe Garibaldi (tutta), sul tratto di viale Gabriele D’Annunzio compreso tra via dei Bastioni e via Conte di Ruvo e sul tratto di via dei Bastioni compreso tra via degli Aprutini e viale Gabriele D’Annunzio, con l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di via dei Bastioni compreso tra viale Gabriele D’Annunzio e via Attilio Monti.

