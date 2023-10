Pescara, Dopo il ripristino inaugurata l’opera di strada dedicata a Willy Monteiro

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

La nota e drammatica vicenda di Willy Monteiro Duarte continua a smuovere la sensibilità della comunità pescarese – L’amministrazione comunale del capoluogo adriatico, per il tramite dell’assessorato alla Cultura coordinato da Maria Rita Carota, ha recepito e accolto questo diffuso sentimento ed è intervenuta per il ripristino dell’opera di strada posta sulla parete di cinta del liceo Classico G.D’Annunzio di Pescara, su via Firenze, e deturpata nel 2021 da un doppio atto vandalico – riporta testualmente l’articolo online. Questa mattina la breve cerimonia per la presentazione del ripristino dell’opera denominata appunto “Willy”, curato gratuitamente dallo street artist Ipman, alla quale hanno preso parte oltre al sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, Francesco di Matteo della Gart Gallery (che ha promosso l’intervento di recupero), la preside del Liceo D’Annunzio Antonella Santitale e un nutrito stuolo di studenti, oltre a una vasta rappresentanza di assessori e consiglieri comunali – Il sindaco Carlo Masci ha parlato .. Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Pescara, Ottavio De Martinis, assente perché impegnato fuori Regione per ragioni istituzionali, ha inoltrato un proprio messaggio di saluto e espresso le sue felicitazioni per la restituzione dell’opera – viene evidenziato sul sito web. Francesco di Matteo ha sottolineato come . Con il progetto di ripristino dell’opera dedicata a Willy si è voluto ribadire quanto sia importante non dimenticare un episodio davvero orribile e ingiusto e quanto la street art, un’arte fruibile a tutti, possa dare un contributo di conoscenza e di tutela della memoria condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Pescara, 18 ottobre 2023

