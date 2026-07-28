Pescara, due concerti al parco Colle del Telegrafo: “Dal tramonto all’alba” il 2 agosto

Il parco Colle del telegrafo di Pescara si prepara ad ospitare l’evento musicale “Dal tramonto all’alba” il prossimo 2 agosto. Due concerti, alle 5:30 e alle 18:30, si terranno in uno dei luoghi più suggestivi della città, con ingresso gratuito per tutti i partecipanti.

L’assessore Maria Rita Carota e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli hanno annunciato la notizia in conferenza stampa insieme al sindaco Carlo Masci e ai protagonisti dei due momenti musicali. “Facciamo parlare la musica in un luogo magico, la terrazza della città, che vogliamo valorizzare al meglio”, hanno dichiarato gli organizzatori.

Alle 5:30 si esibirà il Giovane Ensemble Abruzzo (Gea) con l’esecuzione de “Le quattro stagioni di Vivaldi all’alba”, accompagnati dalla lettura di sonetti. Mentre alle 18:30, l’orchestra diretta da Angelo Valori proporrà un programma musicale contemporaneo con contaminazioni di jazz, world music, musica corale e brani della tradizione musicale.

Il presidente del Consiglio comunale ha ricordato che l’idea di valorizzare il Colle del telegrafo risale al 2020, con l’intento di far conoscere al pubblico i panorami mozzafiato dell’Abruzzo costiero all’alba e dell’Abruzzo montano al tramonto.

Per facilitare gli spostamenti alla location, la società TUA metterà a disposizione due corse per il tramonto, alle 18 e alle 18.20 (partenza da Largo Madonna), garantendo il ritorno a fine concerto. Il sindaco Masci si è detto entusiasta della riqualificazione del Colle del Telegrafo, sottolineando l’importanza di valorizzare i luoghi della città e di creare comunità attraverso eventi culturali.

L’evento del 2 agosto è solo uno dei tanti appuntamenti promossi dall’assessore Carota, che ha contribuito a rendere Pescara la sesta città in Italia per iniziative culturali. Un’occasione da non perdere per apprezzare la bellezza dei panorami pescarresi e godere di una serata all’insegna della musica di qualità.