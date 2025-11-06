Pescara, Due concerti nei cimiteri per ricordare chi non c’è più, il primo sabato 8 novembre

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato 8 novembre e sabato 15 novembre, alle ore15, si svolgeranno due concerti, nei cimiteri della città. Una iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune, gratuita per il pubblico, per affidare alla musica sacra il compito di creare un’atmosfera intensa e suggestiva per ricordare chi non c’è più.La terza edizione della rassegna “Ancora insieme nella musica”, pensata per onorare chi non c’è più in una cornice di profonda riflessione, prenderà il via sabato 8 novembre al cimitero di San Silvestro, con il Coro della Virgola (vicino alla congrega). La seconda data è quella del 15 novembre, al cimitero di Colle Madonna, con il Coro 440 Hertz (nei pressi dell’ufficio del custode).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it