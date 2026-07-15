Pescara e altri 15 Comuni abruzzesi premiati con la Bandiera Blu

Domani, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 11:00, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, si svolgerà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu ai 16 Comuni abruzzesi che hanno ottenuto il vessillo della FEE.

Alla cerimonia, oltre ai sindaci (o delegati) delle località interessate, parteciperanno il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, e il presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri (in collegamento da remoto).

I 16 Comuni premiati sono: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi nel Teramano; Pescara; Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo in provincia di Chieti, e infine Villalago e Scanno, in provincia dell’Aquila, per i laghi.

L’invito è stato esteso alla stampa perché è un momento importante per celebrare il merito di queste località che si sono distinte per la qualità ambientale delle loro spiagge e acque.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che premia le località costiere che rispettano determinati standard di qualità ambientale, gestione sostenibile del territorio, educazione ambientale e sicurezza.

La presenza dei rappresentanti dei 16 Comuni abruzzesi alla cerimonia di consegna conferma l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio.

La partecipazione del presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo sottolinea l’importanza che la Regione attribuisce alla tutela dell’ambiente e al turismo sostenibile.

La consegna della Bandiera Blu è dunque un traguardo significativo per gli 16 Comuni premiati e un’occasione per promuovere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del patrimonio naturalistico abruzzese.