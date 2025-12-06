Pescara e Moscufo ospitano eventi in onore di Franco Summa il 6 e 7 dicembre 2025

Pescara e Moscufo si preparano ad accogliere due giornate di eventi eccezionali in onore di Franco Summa, un maestro dell’arte urbana italiana. La Fondazione Summa, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Chieti e Pescara e l’Associazione Officina Futuro APS, organizza queste iniziative il 6 e 7 dicembre 2025, con il patrocinio del Comune di Moscufo.

Le manifestazioni sono parte del Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, atto a migliorare l’accessibilità nei luoghi culturali e a promuovere percorsi tematici in relazione con il territorio e la comunità. Durante queste giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e approfondire l’opera di Franco Summa e il suo approccio unico alla colorazione nell’arte.

Il 6 dicembre 2025, si svolgerà un’apertura straordinaria serale della Casa/Studio d’Artista di Franco Summa a Pescara, dove i visitatori potranno esplorare gli spazi autentici dello studio e l’archivio dell’artista, insieme ad approfondimenti sui materiali di progetto e il percorso creativo di Summa. Le porte dell’arte si apriranno dalle 20:00 fino a mezzanotte, con ultimo ingresso fissato alle 22:45.

Il giorno seguente, il 7 dicembre, è previsto un programma ricco di attività, che inizierà alle 9:00 con una passeggiata guidata a Pescara, partendo dalla Fondazione Summa. Il percorso includerà monumenti storici come il Giardino Incantato (Complesso Operà), la Torre dei Venti, e le Fanciulle, con la presenza di archivisti e funzionari della Soprintendenza disponibili per interviste e approfondimenti.

Sempre il 7 dicembre, a Moscufo, si svolgerà un’altra passeggiata guidata nel centro storico, a partire dalle 16:00. I partecipanti potranno visitare l’opera Arco-Baleno e la Chiesa di San Cristoforo, con un focus sul dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico-artistico locale.

La Fondazione Summa invita giornalisti e operatori culturali a partecipare alle iniziative e a coprire questi eventi significativi.

Il messaggio ha allegato il comunicato stampa ufficiale e la locandina generale degli eventi per facilitare ulteriori dettagli.