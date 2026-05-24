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Pescara e Spoltore a Kiev per esportare le “best practice” sui progetti europei per la ricostruzione

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Il Comune di Pescara si prepara ad esportare le proprie “best practice” sui progetti europei per la ricostruzione durante la partecipazione al quarto International Summit of Cities and Regions a Kiev.

L’evento, organizzato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali sotto la Presidenza dell’Ucraina, fa parte del percorso internazionale “On the Road to URC 2026”, in vista della Ukraine Recovery Conference in programma a Danzica.

Il Comune di Pescara sarà rappresentato dall’Ufficio Europa Area Metropolitana e si propone di rafforzare la collaborazione istituzionale con i Comuni di Spoltore e Montesilvano (che stanno lavorando insieme in vista di una fusione) per sostenere la ricostruzione e promuovere la cooperazione con l’Ucraina.

Durante il Summit, il Comune di Pescara condividerà la propria esperienza nella gestione di programmi europei direttamente finanziati, offrendo competenze, reti istituzionali e capacità progettuale alle municipalità ucraine nei principali programmi europei, tra cui Interreg, URBACT, Erasmus+ e Horizon Europe.

Il Comune di Spoltore ha inoltre siglato un protocollo di intesa con Slavutych territorial municipality, mentre ulteriori accordi di cooperazione sono in fase di definizione con il Pisochyn Village Council e con l’Amministrazione Militare Regionale di Kharkiv.

Il dirigente comunale Luca Saraceni e il consigliere delegato alle politiche comunitarie e Ueam del Comune di Spoltore, Alberto Bartoli, sono tra i rappresentanti che parteciperanno all’importante Summit a Kiev, dove sarà presente anche l’ambasciatore italiano Carlo Formosa.

L’iniziativa mira a favorire partenariati concreti tra enti locali italiani e ucraini, promuovendo scambi istituzionali, progettazione condivisa e accesso ai fondi europei per la ricostruzione e la modernizzazione urbana.

Il Comune di Pescara, che rappresenta un modello amministrativo orientato alla cooperazione internazionale, alla resilienza urbana, alla transizione verde e all’innovazione, ha presentato nel solo 2025 ben 15 progetti europei candidati o approvati per un valore totale superiore a 26 milioni di euro.

Questa partecipazione a eventi internazionali come il Summit di Kiev rappresenta un’importante opportunità per le aziende e i professionisti italiani e abruzzesi interessati alla ricostruzione dell’Ucraina, che ha recentemente ricevuto il via libera a 90 miliardi di euro dall’Unione Europea.

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