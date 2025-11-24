Pescara, ecco Faraoni: primo allenamento in biancazzurro e testa al Padova

PESCARA – Il Pescara riparte dalla novità Davide Faraoni. L’esterno classe 1991, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Verona, è arrivato in città nella serata di domenica 23 novembre e da oggi ha iniziato ad allenarsi con il gruppo di Giorgio Gorgone al centro sportivo biancazzurro.

L’ex capitano dell’Hellas ha svolto l’intera seduta insieme ai nuovi compagni: nei prossimi giorni lo staff tecnico e la società valuteranno condizione fisica e risposte in campo, per poi decidere se procedere o meno al tesseramento. L’operazione, al momento, è impostata come un periodo di prova di circa una settimana, con possibilità di anticipare la scelta in caso di esito positivo dei test atletici e tecnici.

A confermare la strategia è stato anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha spiegato come l’idea Faraoni sia nata dopo l’infortunio di Oliveri, uscito acciaccato dalla sfida di Catanzaro e fermato da una lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori fino a gennaio. «Viene, vediamo come sta: se la condizione è buona resta con noi senza nessun dubbio», ha chiarito il numero uno biancazzurro, ricordando come il percorso del giocatore non sia in discussione e che, in alternativa, lo stesso ruolo potrebbe essere coperto anche da altri elementi già in rosa.

Con oltre duecento presenze in Serie A tra Inter, Udinese, Fiorentina e Verona, Faraoni rappresenterebbe un rinforzo di spessore per le corsie laterali del Pescara, oggi chiamato a fare i conti con una situazione di emergenza sugli esterni e con una classifica che richiede continuità di risultati.

Verso pescara–padova: sfida pesante per la zona bassa

La novità Faraoni arriva in una settimana chiave: sabato 29 novembre il Pescara tornerà all’Adriatico per affrontare il Padova, con calcio d’inizio alle ore 15.

I biancazzurri arrivano all’appuntamento dopo il 3-3 di Catanzaro, che ha portato a 9 i punti in classifica dopo 13 giornate, mentre i veneti viaggiano a quota 14. È uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa salvezza: da un lato la necessità del Pescara di trasformare la reazione vista al “Ceravolo” in un percorso più stabile, dall’altro un Padova che cerca margine di sicurezza rispetto alla zona calda.

Per Gorgone la sfida con il Padova sarà la prima davanti al pubblico di casa dopo il debutto in panchina in Calabria e rappresenterà un test importante anche per valutare l’impatto dei rientri (come quello di Tsadjout, tornato ad allenarsi in gruppo) e delle eventuali nuove soluzioni sulle fasce, in attesa della decisione definitiva su Faraoni.

Il progetto di gorgone: intensità, coraggio e obiettivo salvezza

Fin dal suo arrivo a Pescara, Giorgio Gorgone ha tracciato una linea chiara. Nelle prime dichiarazioni ha parlato di una scelta che non poteva “mettere in secondo piano”, legata alla storia del club e al valore della piazza, e ha definito la sua avventura biancazzurra un vero e proprio “all in” personale.

Sul piano tecnico, il nuovo allenatore ha insistito su alcuni concetti chiave: intensità, aggressività, nessuna paura nell’affrontare avversari di rango, disponibilità a giocare con due punte pure e a mantenere un atteggiamento propositivo. L’idea è quella di un Pescara corto, che provi a riconquistare palla in avanti, con pressing alto e ripartenze verticali, accettando il duello fisico e mentale per novanta minuti.

Dopo il 3-3 di Catanzaro, Gorgone ha rimarcato soprattutto la capacità della squadra di crederci fino all’ultimo pallone, indicandola come base da cui ripartire. Il tecnico ha spiegato di essere soddisfatto dell’atteggiamento, pur consapevole del lavoro ancora da fare per registrare la fase difensiva e dare maggiore continuità nei momenti chiave della partita.

Al centro del progetto resta l’obiettivo salvezza, dichiarato apertamente: per restare in Serie B serviranno punti, ma anche identità e convinzione. In questo scenario, l’eventuale innesto di un giocatore esperto come Faraoni si inserirebbe in un percorso che punta a dare equilibrio e qualità a una squadra giovane, chiamata a trasformare i segnali di crescita in risultati concreti già a partire dalla sfida interna contro il Padova.