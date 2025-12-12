Pescara, Edoardo Caputo e Marianna Torresani sul ghiaccio in piazza della Rinascita

Pescara si prepara ad accogliere due stelle del pattinaggio sul ghiaccio. Domenica 14 dicembre, la pista di pattinaggio di piazza della Rinascita, una delle principali attrazioni del Natale 2025, ospiterà l’esibizione di Edoardo Caputo, accompagnato dalla talentuosa Marianna Torresani. L’evento avrà inizio alle ore 17 e promette di regalare emozioni a tutti gli appassionati che riempiono la pista ogni fine settimana.

L’assessore alla Promozione turistica, Zaira Zamparelli, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la tradizione della pista di pattinaggio nel cuore della città. “Vogliamo far divertire grandi e piccoli e accogliere le famiglie, incentivando il passeggio e lo shopping”, ha dichiarato Zamparelli. Lo spettacolo, promosso da Massimo Di Francesco, ha l’obiettivo di avvicinare un numero sempre crescente di persone al pattinaggio, offrendo la possibilità di trascorrere il tempo libero all’aperto.

Zamparelli ha anche evidenziato l’impatto positivo della pista, che ha divertito migliaia di persone, incluse persone con disabilità che hanno potuto pattinare in carrozzina grazie all’iniziativa di Di Francesco. “Un sogno che si realizzerà anche quest’anno”, ha concluso.

La comunità si prepara quindi a vivere un pomeriggio magico, all’insegna dello sport e della spettacolarità, promettendo un’esperienza memorabile per tutti.