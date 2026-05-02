Pescara, EDUCAMP 2026: “Lo sport non va in vacanza” torna con oltre 1.000 partecipanti

Il Comune di Pescara e il CONI Abruzzo hanno presentato il progetto estivo “Lo sport non va in vacanza”, giunto alla ventiquattresima edizione, che consentirà ai bambini e ai ragazzi residenti in città di partecipare a attività ludico-sportive dal 16 giugno al 13 agosto. Il progetto coinvolgerà circa 1.050 partecipanti, suddivisi in gruppi seguiti da istruttori qualificati selezionati dal CONI Abruzzo.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli e dal presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere lo sport come strumento educativo e inclusivo. Martelli ha dichiarato che il progetto EDUCAMP mira a promuovere l’attività motoria e sportiva tra i giovani, incoraggiare stili di vita sani e favorire la socializzazione e l’inclusione.

Il sindaco Masci ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione tra Comune e CONI per indirizzare i giovani allo sport e supportare le famiglie durante il periodo estivo. Passacantando ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa unica a livello nazionale, sia per il numero di partecipanti coinvolti sia per l’estensione temporale.

Il progetto EDUCAMP, attivo dal 2004, prevede attività multidisciplinari basate sull’apprendimento attraverso il gioco, l’educazione tra pari e lo sviluppo motorio. Gli impianti coinvolti nel progetto includono lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, il Campo sportivo “Ettore D’Agostino” (Zanni), il Complesso sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo”, la Piscina provinciale Via Volta e la Palestra Colle Pineta “Impianto 11 Febbraio 1944”.

Attraverso la pratica sportiva, EDUCAMP permette ai partecipanti di sviluppare competenze trasversali come la socializzazione, l’educazione alimentare e il benessere psicofisico. Martelli ha concluso che lo sport diventa uno strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva, offrendo alle famiglie un servizio durante l’estate e creando occasioni per avvicinare i giovani allo sport in modo sano e consapevole.