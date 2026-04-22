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Pescara: Emergenza abitativa in Abruzzo, l’Uniat lancia l’allarme contro la carenza di alloggi e l’aumento dei canoni di locazione.

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In Abruzzo è emergenza abitativa: a lanciare l’allarme è l’Unione nazionale inquilini ambiente territorio (Uniat) Abruzzo, che sottolinea come l’edilizia residenziale pubblica (ERP) sia insufficiente nonostante un patrimonio rilevante. Gli alloggi Ater disponibili sono 4.500 all’Aquila, 4.330 a Pescara, 2.023 a Lanciano, 854 a Teramo, a cui si aggiungono gli immobili comunali (101 a Teramo e 740 a Pescara).

Secondo il presidente Uniat Abruzzo, Roberta Polce, “c’è un forte squilibrio tra domanda e offerta pubblica. A subirne le conseguenze sono principalmente gli anziani con pensioni minime, gli studenti e le famiglie a basso reddito o con lavoro precario”.

Per quanto riguarda le compravendite di immobili, nel primo semestre del 2025 si è registrata una crescita su base regionale del +4,7%, con la richiesta di mutui per l’acquisto della prima casa che domina il mercato abruzzese delle compravendite.

Per quanto riguarda il mercato della locazione, in Abruzzo c’è stata una forte crescita dei canoni con un aumento stimato attorno al 4-7% nel primo semestre del 2025. I prezzi medi ad inizio 2026 superano gli 8€/mq mensili, evidenziando una costante ascesa.

L’Uniat sottolinea l’importanza di interventi strutturali per affrontare la crisi abitativa in Abruzzo e propone un Piano Casa 2026–2030 che possa garantire il diritto alla casa per tutti. Senza un piano integrato, il diritto alla casa rischia di diventare sempre più selettivo.

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